Валютний ринок чекають ґрунтовні зміни у вересні — новий прогноз

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

У серпні на українському готівковому валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.

Про це розповів керівник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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На думку фінансиста, у серпні загальна ситуація на валютному ринку буде подібною на перший тиждень місяця — без різких змін трендів.

Готівковий курс американської валюти у серпні, як і упродовж липня, тяжітиме до нижньої позначки цінового коридору. Тоді як курс європейської валюти залежати надалі від міжнародного курсу пари долар/євро. Очікується, що курс євро прямуватиме до верхньої межі коридору — 41-42 гривні.

Лєсовий зазначив, зараз ринок перебуває в "передчутті" змін, які можуть статися у вересні на тлі зниження облікової ставки та подальшої лібералізації ринку. Зокрема, йдеться про інфляційне таргетування та плаваючий курс валют.

За його словами, в Україні восени відбуватиметься подальший процес "об’єднання" фіксованого та роздрібного курсів валют. Водночас, на тлі зниження облікової ставки, комерційним банкам доведеться поступово опускати ставки за гривневими депозитами та кредитами. Очікується, що Центробанк знизить облікову ставку до 20% до кінця року. Це потенційно може скоротити ставки за гривневими депозитами та кредитами на 3-4 відсоткові пункти.

"Можна сказати, що у серпні ситуація на валютному ринку обіцяє бути стабільною, а будь-які зміни навряд чи будуть системними або ж довготривалими. Тому ми схильні вважати, що курсовий коридор буде "непохитним": 37-38 грн/дол. та 41-42,5 грн/євро", — зазначив експерт.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у четвер, 27 липня, на тлі рішення про зниження НБУ облікової ставки з 25 до 22% середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився у купівлі з 36,30 до 36,57 грн, з 37,44 до 37,70 грн у продажу.

Готівковий курс також додав 17 та 20 копійок: 37,00 (купівля) та 37,76 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

Джерело: Minfin

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, що експерти прогнозують коливання на українському валютному ринку поточного тижня. Причиною може стати ймовірне зниження Національним банком України (НБУ) ключової відсоткової ставки.