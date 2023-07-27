Валютный рынок ждут основательные изменения в сентябре — новый прогноз

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

В августе на украинском наличном валютном рынке ситуация будет в основном стабильной, в то время как в сентябре ожидаются основательные изменения. Все будет зависеть от решения Национального банка Украины относительно дальнейшего снижения учетной ставки.

Об этом рассказал руководитель департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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По мнению финансиста, в августе общая ситуация на валютном рынке будет похожа на первую неделю месяца — без резких изменений трендов.

Наличный курс американской валюты в августе, как и в июле, будет тяготить к нижней отметке ценового коридора. В то время как курс европейской валюты зависит в дальнейшем от международного курса пары доллар/евро. Ожидается, что курс евро будет направляться к верхней границе коридора — 41-42 гривни.

Лесовой отметил, что сейчас рынок находится в "предвкушении" изменений, которые могут произойти в сентябре на фоне снижения учетной ставки и последующей либерализации рынка. В частности, речь идет об инфляционном таргетировании и плавающем курсе валют.

По его словам, в Украине осенью будет происходить дальнейший процесс "объединения" фиксированного и розничного курсов валют. В то же время на фоне снижения учетной ставки коммерческим банкам придется постепенно опускать ставки по гривневым депозитам и кредитам. Ожидается, что Центробанк снизит учетную ставку до 20% к концу года. Это потенциально может сократить ставки по гривневым депозитам и кредитам на 3-4 процентных пункта.

"Можно сказать, что в августе ситуация на валютном рынке обещает быть стабильной, а любые изменения вряд ли будут системными или долговременными. Поэтому мы склонны считать, что курсовой коридор будет "непоколебим": 37-38 грн/долл. и 41 -42,5 грн/евро", — отметил эксперт.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в четверг, 27 июля, на фоне решения о снижении НБУ учетной ставки с 25 до 22% средний курс доллара в украинских обменных пунктах повысился в покупке с 36,30 до 36,57 грн, с 37,44 до 37,70 грн — в продаже.

Наличный курс добавил 17 и 20 копеек соответственно: 37,00 (покупка) и 37,76 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

Источник: Minfin

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что эксперты прогнозируют колебания на украинском валютном рынке на текущей неделе. Причиной может стать вероятное понижение Национальным банком Украины (НБУ) ключевой процентной ставки.