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Курс долара на 27 липня: у банках та обмінниках дорожчає валюта

26 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара на 27 липня — у банках та обмінниках дорожчає валюта
ПриватБанк у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку продовжують дорожчати долар та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 27 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,45 (+0,11) гривні. У купівлі — 36,83 (+0,09) грн, у продажу — 37,56 (+0,01). Євро коштує у купівлі 40,85 (+0,07) грн, у продажу — 41,80 грн (+0,05).

Тиждень тому долар у купівлі коштував 36,66 грн, у продажу — 37,35, євро — у купівлі 40,97 грн, у продажу — 41,93 грн.

  • ПриватБанк — 36,60 грн (+0,05) — 37,20 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 36,85 грн — 37,65 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,15 грн (+0,25) — 37,75 грн (+0,20);
  • Правексбанк — 37,00 грн (+0,15) — 37,60 (+0,20) грн;
  • Укрексімбанк — 36,90 грн (+0,10) — 3770 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,90 грн (+0,20) — 37,70 грн (+0,20);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
  • Sense bank — 36,75 грн (+0,20) — 37,45 грн (+0,05).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,40-37,55 грн, що дорожче на 10 та 13 копійок відповідно. Євровалюта також додала незначно у купівлі — до 41,55 грн, у продажу — 41,75 грн, що більше на 10 та 15 копійок відповідно.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,46 (-0,10 коп.) та 40,80 грн (-0,09 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, що  експерти прогнозують коливання на українському валютному ринку поточного тижня. Причиною може стати ймовірне зниження Національним банком України (НБУ) ключової відсоткової ставки.

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