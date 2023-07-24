Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Курс долара: експерти розповіли про посилення коливань на ринку arrow

Курс долара: експерти розповіли про посилення коливань на ринку

24 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара — експерти розповіли про посилення коливань на ринку
Валюта на касі банку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти прогнозують коливання на українському валютному ринку поточного тижня. Причиною може стати ймовірне зниження Національним банком України (НБУ) ключової відсоткової ставки.

Про це розповіла директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, пише Канал 24.

Читайте також:

Яка зараз ситуація на валютному ринку

За словами експертки, минулого тижня на тлі посилення російських обстрілів півдня та складної ситуації із "зерновою угодою" ціна на американський долар суттєво не змінилась, а перебувала на рівні 37,14-37,18 грн/дол. Водночас, коливання курсу у купівлі валюти відбувалося у дещо ширшому коридорі.

Також фіксувалось збільшення конкуренції між банківськими установами та небанківськими обмінниками, але залишився обмеженим попит на валюту з боку українців.

Можливі коливання курсу

27 липня Центробанк планує переглянути рішення щодо облікової ставки. Передбачається, що НБУ опустить її рівень у межах 1-2%, що похитне курс долар на ринку.

"Це цілком ймовірно, може тимчасово посилити коливання на валютному ринку. Особливо зважаючи на той факт, що ми наближаємося до перехідної дати, коли більшість українців отримують зарплати", — зауважила директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Варто очікувати на незначне посилення волатильності на валютному ринку, однак це не змінить кардинально ситуацію.

Американський долар на готівковому ринку перебуватиме у такому ціновому діапазоні 36,9-37,5 гривні за долар, вважає експертка.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у понеділок, 24 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився на кілька копійок — до 36,15 грн (купівля) і 37,21 (продаж).

Готівковий курс: 37,66 (купівля) та 37,37 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

курс валют
Джерело: Minfin

Більше про валюту

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки найближчим часом, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні поки що забезпечена балансом міцності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз