Курс долара — експерти розповіли про посилення коливань на ринку

Валюта на касі банку. Фото: google.com

Експерти прогнозують коливання на українському валютному ринку поточного тижня. Причиною може стати ймовірне зниження Національним банком України (НБУ) ключової відсоткової ставки.

Про це розповіла директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, пише Канал 24.

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Яка зараз ситуація на валютному ринку

За словами експертки, минулого тижня на тлі посилення російських обстрілів півдня та складної ситуації із "зерновою угодою" ціна на американський долар суттєво не змінилась, а перебувала на рівні 37,14-37,18 грн/дол. Водночас, коливання курсу у купівлі валюти відбувалося у дещо ширшому коридорі.

Також фіксувалось збільшення конкуренції між банківськими установами та небанківськими обмінниками, але залишився обмеженим попит на валюту з боку українців.

Можливі коливання курсу

27 липня Центробанк планує переглянути рішення щодо облікової ставки. Передбачається, що НБУ опустить її рівень у межах 1-2%, що похитне курс долар на ринку.

"Це цілком ймовірно, може тимчасово посилити коливання на валютному ринку. Особливо зважаючи на той факт, що ми наближаємося до перехідної дати, коли більшість українців отримують зарплати", — зауважила директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Варто очікувати на незначне посилення волатильності на валютному ринку, однак це не змінить кардинально ситуацію.

Американський долар на готівковому ринку перебуватиме у такому ціновому діапазоні 36,9-37,5 гривні за долар, вважає експертка.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у понеділок, 24 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився на кілька копійок — до 36,15 грн (купівля) і 37,21 (продаж).

Готівковий курс: 37,66 (купівля) та 37,37 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки найближчим часом, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні поки що забезпечена балансом міцності.