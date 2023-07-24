Курс доллара – эксперты рассказали об усилении колебаний на рынке

Валюта в кассе банка. Фото: google.com

Эксперты прогнозируют колебания на украинском валютном рынке на текущей неделе. Причиной может стать вероятное понижение Национальным банком Украины (НБУ) ключевой процентной ставки.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, пишет Канал 24.

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Какая сейчас ситуация на валютном рынке

По словам эксперта, на прошлой неделе на фоне усиления российских обстрелов юга и сложной ситуации с "зерновым соглашением" цена на американский доллар существенно не изменилась, а находилась на уровне 37,14-37,18 грн/долл. В то же время колебания курса в покупке валюты происходило в более широком коридоре.

Также фиксировалось увеличение конкуренции между банковскими учреждениями и небанковскими обменниками, однако остался ограниченным спрос на валюту со стороны украинцев.

Возможные колебания курса

27 июля Центробанк планирует пересмотреть решение по учетной ставке. Предполагается, что НБУ опустит ее уровень в пределах 1-2%, что пошатнет курс доллара на рынке.

"Это вполне вероятно, может временно усилить колебания на валютном рынке. Особенно учитывая тот факт, что мы приближаемся к переходной дате, когда большинство украинцев получают зарплаты", — отметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Следует ожидать незначительного усиления волатильности на валютном рынке, однако это не изменит кардинально ситуацию.

Американский доллар на наличном рынке будет находиться в таком ценовом диапазоне 36,9-37,5 гривны за доллар, считает эксперт.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в понедельник, 24 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах повысился на несколько копеек — до 36,15 грн (покупка) и 37,21 (продажа).

Наличный курс: 37,66 (покупка) и 37,37 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.

Источник: Minfin

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.

Также мы писали, что проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики в ближайшее время, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны пока обеспечена балансом прочности.