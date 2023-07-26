Курс доллара на 27 июля — в банках и обменниках дорожает валюта

ПриватБанк в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке продолжают дорожать доллар и евро. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 27 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,45 (+0,11) гривны. В покупке — 36,83 (+0,09) грн, в продаже — 37,56 (+0,01). Евро стоит в покупке 40,85 (+0,07) грн, в продаже — 41,80 грн (+0,05).

Неделю назад доллар в покупке стоил 36,66 грн, в продаже — 37,35 грн, евро — в покупке 40,97 грн, в продаже — 41,93 грн.

ПриватБанк — 36,60 грн (+0,05) — 37,20 грн (+0,05);

Ощадбанк — 36,85 грн — 37,65 грн;

ТАСкомбанк — 37,15 грн (+0,25) — 37,75 грн (+0,20);

Правэксбанк — 37,00 грн (+0,15) — 37,60 (+0,20) грн;

Укрэксимбанк — 36,90 грн (+0,10) — 3770 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,90 грн (+0,20) — 37,70 грн (+0,20);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн;

Sense bank — 36,75 грн (+0,20) —37,45 грн (+0,05).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,40 — 37,55 грн, что дороже на 10 и 13 копеек соответственно. Евровалюта также добавила незначительно в покупке — до 41,55 грн, в продаже — до 41,75 грн, что больше на 10 и 15 копеек соответственно.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,46 (-0,10 коп.) и 40,80 грн (-0,09 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что эксперты прогнозируют колебания на украинском валютном рынке на текущей неделе. Причиной может стать вероятное понижение Национальным банком Украины (НБУ) ключевой процентной ставки.