Курс на 18 серпня — у банках різко подорожчала валюта

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро на 18 серпня у купівлі на рівні 39,88 грн/€, що менше проти попереднього банківського дня на одну копійку. Курс американської валюти незмінний: коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на порталі Нацбанку.

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Курс долара на 18 серпня

Відповідно до цих даних, євро у продажу коштує 40,28 грн/€ (-0,01), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта продовжує активно дорожчати. Долар у середньому коштує 38,01 грн. В покупці — 37,29 грн (+0,15), у продажу — 38,07(+0,20). Євро коштує в покупці 40,75(+0,05) грн, у продажу — 41,79 (+0,08) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (+0,25) — 37,80 грн (+0,25);

Укрексімбанк — 37,30 грн (+0,15) — 38,10 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,20 грн (+0,05) — 37,99 грн (+0,03);

Правекс Банк — 37,60 35 грн (+0,25) — 38,19 (+0,34) грн;

ОТП банк — 36,75 грн — 37,70 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 37,07 (+0,07) грн — 37,97 (+0,07) грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта змінилася також дорожчає: у купівлі — 37,90 (+0,21), 38,10 (+0,20) — у продажу. Євро коштує у купівлі — 41,40 26 грн (+0,14), у продажу — 41,70 грн (+0,15).

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Більше про валюту

Нагадаємо, українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.

Також ми писали, що в Україні з серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.