Курс на 18 августа – в банках резко подорожала валюта

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 18 августа в покупке на уровне 39,88 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на одну копейку. Курс американской валюты неизменен: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка.

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Курс доллара на 18 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,28 грн/€ (-0,01), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта продолжает активно дорожать. Доллар в среднем стоит 38,01 грн. В покупке — 37,29 грн (+0,15), в продаже — 38,07(+0,20). Евро стоит в покупке 40,75 (+0,05) грн, в продаже — 41,79 (+0,08) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (+0,25) — 37,80 грн (+0,25);

Укрэксимбанк — 37,30 грн (+0,15) — 38,10 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,20 грн (+0,05) — 37,99 грн (+0,03);

Правэкс Банк — 37,60 35 грн (+0,25) — 38,19 (+0,34) грн;

ОТП банк — 36,75 грн — 37,70 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 37,07 (+0,07) грн — 37,97 (+0,07) грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта тоже дорожает: в покупке — 37,90 (+0,21), 38,10 (+0,20) — в продаже. Евро стоит в покупке — 41,40 26 грн (+0,14), в продаже — 41,70 грн (+0,15).

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Больше о валюте

Напомним, украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.

Также мы писали, что в Украине с августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.