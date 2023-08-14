Валюта в Україні — громадяни активно скуповують долари та євро

Валюта у руках. Фото: Новини.LIVE

Українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

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Попит на валюту у липні

За даними Центробанку, у липні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж. Українці придбали на 125,1 мільйона доларів більше, аніж продали. Так, минулого місяця громадяни продали валюти на 1,382 млрд доларів в еквіваленті, а придбали на 1,507 млрд доларів в еквіваленті.

Варто зауважити, що протягом червня населення продало валюти більше, ніж купило, вперше з липня 2022 року. Для порівняння, з серпня минулого року по травень 2023 року на готівковому ринку переважала купівля валюти, тоді як в січні та лютому перевищення сягнуло пів мільярда доларів за місяць.

За результатом 2022 року українці купили валюти на 1,009 млрд доларів більше, ніж продали.

2021 року громадяни продали валюти на 1,214 млрд доларів більше, ніж придбали.

2020 року обсяг продажу готівкової валюти був більший за обсяг купівлі на 1,09 млрд доларів. 2019 року населення продало валюти на 177 млн доларів більше, аніж придбало.

Який зараз курс долара в Україні

14 серпня на готівковому ринку валюта дорожчає. Долар у середньому коштує 37,45 гривні. У купівлі — 36,98 грн (+0,04), у продажу — 37,71 (+0,05). Євро коштує у купівлі 40,79 (+0,04) грн, у продажу — 41,76 (+0,08) грн.

ПриватБанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,10 грн — 37,92 грн (+0,15).

Офіційний курс американської валюти незмінний: у купівлі — 36,56 грн, у продажу — 36,93 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, що Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.