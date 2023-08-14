Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Украинцы активно скупают валюту: данные НБУ arrow

Украинцы активно скупают валюту: данные НБУ

14 августа 2023 11:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валюта в Украине — граждане активно скупают доллары и евро
Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Спрос на валюту в июле

По данным Центробанка, в июле чистая покупка валюты населением превысила продажу. Украинцы приобрели на 125,1 миллиона долларов больше, чем продали. Так, в прошлом месяце граждане продали валюты на 1,382 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели на 1,507 млрд долларов в эквиваленте.

Следует заметить, что в течение июня население продало валюты больше, чем купило, впервые с июля 2022 года. Для сравнения, с августа прошлого года по май 2023 года на наличном рынке преобладала покупка валюты, тогда как в январе и феврале превышение составило полмиллиарда долларов в месяц.

По результатам 2022 года украинцы купили валюты на 1,009 млрд долларов больше, чем продали.

В 2021 году граждане продали валюты на 1,214 млрд долларов больше, чем приобрели.

В 2020 году объем продаж наличной валюты был больше объема покупки на 1,09 млрд долларов. В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем приобрело.

Какой сейчас курс доллара в Украине

14 августа на наличном рынке дорожает валюта. Доллар в среднем стоит 37,45 грн. В покупке — 36,98 грн (+0,04), в продаже — 37,71 (+0,05). Евро стоит в покупке 40,79 (+0,04) грн, в продаже — 41,76 (+0,08) грн.

  • ПриватБанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,10 грн — 37,92 грн (+0,15).

Официальный курс американской валюты неизменен: в покупке — 36,56 грн, в продаже — 36,93 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что Национальный банк может упразднить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз