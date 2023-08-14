Валюта в Украине — граждане активно скупают доллары и евро

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Спрос на валюту в июле

По данным Центробанка, в июле чистая покупка валюты населением превысила продажу. Украинцы приобрели на 125,1 миллиона долларов больше, чем продали. Так, в прошлом месяце граждане продали валюты на 1,382 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели на 1,507 млрд долларов в эквиваленте.

Следует заметить, что в течение июня население продало валюты больше, чем купило, впервые с июля 2022 года. Для сравнения, с августа прошлого года по май 2023 года на наличном рынке преобладала покупка валюты, тогда как в январе и феврале превышение составило полмиллиарда долларов в месяц.

По результатам 2022 года украинцы купили валюты на 1,009 млрд долларов больше, чем продали.

В 2021 году граждане продали валюты на 1,214 млрд долларов больше, чем приобрели.

В 2020 году объем продаж наличной валюты был больше объема покупки на 1,09 млрд долларов. В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем приобрело.

Какой сейчас курс доллара в Украине

14 августа на наличном рынке дорожает валюта. Доллар в среднем стоит 37,45 грн. В покупке — 36,98 грн (+0,04), в продаже — 37,71 (+0,05). Евро стоит в покупке 40,79 (+0,04) грн, в продаже — 41,76 (+0,08) грн.

ПриватБанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,10 грн — 37,92 грн (+0,15).

Официальный курс американской валюты неизменен: в покупке — 36,56 грн, в продаже — 36,93 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что Национальный банк может упразднить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.