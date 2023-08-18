Обмен валют — эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать валюту

Обмен валюты. Фото: Новини.LIVE

Эксперты рассказали, на что следует обращать внимание при обмене иностранной валюты. Зная определенные нюансы, есть шанс купить доллары и евро выгоднее.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

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Когда выгоднее покупать валюту

В частности, эксперт прокомментировал информацию о том, что якобы существуют дни в течение недели, когда предложения в обменных пунктах выгодны. Он назвал мифом, что период, приходящийся с 1 по 15 число, наиболее невыгодный для граждан.

Основывается такое предубеждение на том, что чиновники якобы получают авансы и заработные платы в эти периоды (достаточно значительные) и увеличивается спрос на валюту, а обменники пытаются этим воспользоваться. Могут только единичные случаи, но это не массовое явление, подчеркивает Козырев.

Аналитик отметил, что на самом деле изменение курса зависит не от дат и заработных плат, а от событий, произошедших накануне. Именно поэтому, чтобы выгоднее всего купить валюту, необходимо обращать внимание на события в экономике. В качестве примера, напомнил о начале коронавирусной пандемии, и как на этом фоне произошел взлет курса наличного доллара и евро.

"Это не связано с датами календаря. Причина не в том, что в банках что-то было плохо, а просто в срыве логистических поставок наличной валюты в Украину", — пояснил эксперт.

Как только Нацбанк завез достаточное количество наличного доллара и евро, курс упал. Аналогичная ситуация и в период войны в Украине. Сейчас на курс влияет целый ряд внешних факторов, в частности, события на фронте, импорт-экспорт. В прошлом году "скачки" валюты спровоцировали первые обстрелы энергоинфраструктуры, но опять же ситуация стабилизировалась.

Финансист отмечает, что в столь сложных условиях НБУ всеми силами пытается контролировать курс, и это удается благодаря огромным финансовым поступлениям от международных партнеров.

Сколько сейчас стоит доллар

По информации портала Minfin, в пятницу, 18 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах повысился по покупке до 37,95 (+0,20), в продаже — до 38,15 (+0,16).

Наличный курс также усилился: 37,42 (+0,13) (покупка) и 38,21 грн (+0,14) (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению финансистов, в августе на украинском наличном валютном рынке ситуация будет преимущественно стабильной, в то время как в сентябре ожидаются основательные изменения. Все будет зависеть от решения Национального банка Украины относительно дальнейшего снижения учетной ставки.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах теперь невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.