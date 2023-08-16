Робота в Україні — Мінреінтеграції пропонує престижні посади

Офісні працівники. Фото: Unplush

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадують українцям про те, що можуть потрапити до кадрового резерву для подальшого офіційного працевлаштування на деокупованих територіях. За рахунок резерву будуть забезпечені персоналом обласні військові адміністрації та інші державні органи.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Детальніше про програму з працевлаштування

Як зазначають у відомстві, охочих працювати на деокупованих українських територіях стає дедалі більше. З початку роботи інформаційно-комунікаційної системи реєстрації кадрового резерву свої заявки подали близько 1,6 тис. українців. При цьому частка заявників-чоловіків — 80%.

1,5 тисячі кандидатів вже зарахували, невдовзі для них проведуть професійне навчання.

Як і хто може подавати заявки

Під час відбору на посади пріоритет віддають:

ветеранам війни;

внутрішньо переміщеним особам;

особам, які раніше обыймали посади в держадміністраціях, органах держвлади та на об’єктах соціальної інфраструктури;

особам, які мають досвід роботи у сфері реінтеграції окупованих територій.

Для того щоб потрапити у кадровий резерв, необхідно зареєструватися у системі, заповнивши спеціальну анкету за наступним посиланням.

Мета відповідного резерву — забезпечення персоналом обласних військових адміністрацій, а також інших держорганів, які запрацюють на звільнених з-під окупації територіях.

У резерв відбирають умотивованих громадян, які є фахівцями різних спеціальностей.

Координує проєкт також Нацагентство з питань державної служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у січні-червні поточного року суттєво скоротилась кількість державних службовців. В уряді наполягають на необхідності реформи держуправління.

Також ми писали, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.