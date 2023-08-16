Работа в Украине — Минреинтеграции предлагает престижные должности

Минреинтеграции предлагает украинцам престижную работу: как подать заявку
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий напоминают украинцам о том, что те могут попасть в кадровый резерв для дальнейшего официального трудоустройства на деоккупированных территориях. За счет резерва будут обеспечены персоналом областные военные администрации и другие государственные органы.
Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.
Подробнее о программе по трудоустройству
Как отмечают в ведомстве, желающих работать на деоккупированных украинских территориях становится все больше. С начала работы информационно-коммуникационной системы регистрации кадрового резерва свои заявки подали около 1,6 тыс. украинцев. При этом доля заявителей-мужчин — 80%.
1,5 тысячи кандидатов уже зачислили, вскоре для них проведут профессиональное обучение.
Как и кто может подавать заявки
При отборе на должности приоритет отдают:
- ветеранам войны;
- внутренне перемещенным лицам;
- лицам, ранее занимавшим должности в госадминистрациях, органах госвласти и на объектах социальной инфраструктуры;
- лицам, имеющим опыт работы в области реинтеграции оккупированных территорий.
Для того чтобы попасть в кадровый резерв, необходимо зарегистрироваться в системе, заполнив специальную анкету по следующей ссылке.
Цель соответствующего резерва — обеспечение персоналом областных военных администраций, а также других госорганов, которые заработают на освобожденных из-под оккупации территориях.
В резерв отбирают мотивированных граждан, являющихся специалистами разных специальностей.
Координирует проект также Нацагентство по государственной службе.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в январе-июне этого года существенно сократилось количество государственных служащих. В правительстве настаивают на необходимости реформы госуправления.
Также мы писали, что в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, а также организацию дорогостоящих праздников.