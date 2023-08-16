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Минреинтеграции предлагает украинцам престижную работу: как подать заявку

16 августа 2023 12:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — Минреинтеграции предлагает престижные должности
Офисные работники. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий напоминают украинцам о том, что те могут попасть в кадровый резерв для дальнейшего официального трудоустройства на деоккупированных территориях. За счет резерва будут обеспечены персоналом областные военные администрации и другие государственные органы.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Как отмечают в ведомстве, желающих работать на деоккупированных украинских территориях становится все больше. С начала работы информационно-коммуникационной системы регистрации кадрового резерва свои заявки подали около 1,6 тыс. украинцев. При этом доля заявителей-мужчин — 80%.

1,5 тысячи кандидатов уже зачислили, вскоре для них проведут профессиональное обучение.

Как и кто может подавать заявки

При отборе на должности приоритет отдают:

  • ветеранам войны;
  • внутренне перемещенным лицам;
  • лицам, ранее занимавшим должности в госадминистрациях, органах госвласти и на объектах социальной инфраструктуры;
  • лицам, имеющим опыт работы в области реинтеграции оккупированных территорий.

Для того чтобы попасть в кадровый резерв, необходимо зарегистрироваться в системе, заполнив специальную анкету по следующей ссылке.

Цель соответствующего резерва — обеспечение персоналом областных военных администраций, а также других госорганов, которые заработают на освобожденных из-под оккупации территориях.

В резерв отбирают мотивированных граждан, являющихся специалистами разных специальностей.

Координирует проект также Нацагентство по государственной службе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в январе-июне этого года существенно сократилось количество государственных служащих. В правительстве настаивают на необходимости реформы госуправления.

Также мы писали, что в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, а также организацию дорогостоящих праздников.

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