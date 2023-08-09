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Не більше 100 тис. гривень: депутати пропонують "ліміт" для зарплат посадовців

9 серпня 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати не більше 100 тис. грн — депутати пропонують ліміт для посадовців
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.

Такі пропозиції містяться у законопроєкті № 9565, зареєстрованому у парламенті.

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Що пропонує проєкт закону

Документ пропонує на час війни зупинити видатки державного та місцевих бюджетів на оплату праці чиновників та інше грошове забезпечення, що більше ніж 15 розмірів мінімальної заробітної плати.

При цьому такі норми не поширюватимуться на виплати для службовців Збройних Сил України, різних військових формувань, правоохоронних органів, розвідки, органів спецпризначення з правоохоронними функціями, які виконують функції із забезпечення оборони країни.

Проте законопроєкт щодо забезпечення ефективного використання держкоштів у період дії воєнного стану стосується працівників, зокрема, керівників підприємств, заснованих на державній та комунальній власності. Станом на поточний рік, вони не зможуть отримувати більше 100,5 тис. грн.

Також документ пропонує заборонити фінансування відряджень за рахунок бюджету.

Проєкт закону забороняє використання коштів державного та місцевих бюджетів на:

  • благоустрій у населених пунктах;
  • будівництво чи ремонти інфраструктури дорожньої галузі, крім видатків на ліквідацію аварійних станів;
  • утримання держрезиденцій, дач, будинків відпочинку, що перебувають на балансі органів держвлади та інших держорганів, підприємств, установ та організацій, утворених органами держвлади;
  • послуги з підготовки, розміщення, просування інформації у ЗМІ;
  • витрати на чартерні рейси;
  • купівлю вітальних листівок, державних та відомчих нагород для ЗСУ;
  • витрати на організацію заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, виставок, ярмарків, з’їздів та конгресів.

Ініціатори законопроєкту: зокрема, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Клочко, Мар'яна Безугла, Максим Павлюк, Олександр Федієнко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді оприлюднили заробітні плати міністрів та прем'єра Дениса Шмигаля. У липні посадовці отримали щонайменше 65 тисяч гривень посадового окладу.

Також ми писали, що у Київській області, житловий фонд якої серйозно постраждав під час російського вторгнення на початку 2022 року, влаштують перевірки всіх тендерів та закупівель з відбудови. Тепер відповідні процеси контролюватимуть правоохоронці.

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