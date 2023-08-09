Зарплаты не более 100 тыс. грн — депутаты предлагают лимит для чиновников

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, а также организацию дорогостоящих праздников.

Такие предложения содержатся в законопроекте № 9565, зарегистрированном в парламенте.

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Что предлагает проект закона

Документ предлагает на время войны остановить расходы государственного и местных бюджетов на оплату труда чиновников и другое денежное обеспечение, которе более 15 размеров минимальной заработной платы.

При этом такие нормы не будут распространяться на выплаты для служащих Вооруженных Сил Украины, различных военных формирований, правоохранительных органов, разведки, органов спецназначения с правоохранительными функциями, выполняющими функции по обеспечению обороны страны.

Однако законопроект по обеспечению эффективного использования госсредств в период действия военного положения касается работников, в частности, руководителей предприятий, основанных на государственной и коммунальной собственности. По состоянию на текущий год они не смогут получать более 100,5 тыс. грн.

Также документ предлагает запретить финансирование командировок за счет бюджета.

Проект закона запрещает использование средств государственного и местных бюджетов на:

благоустройство в населённых пунктах;

строительство или ремонт инфраструктуры дорожной отрасли, кроме расходов на ликвидацию аварийных состояний;

содержание госрезиденций, дач, домов отдыха, находящихся на балансе органов госвласти и других госорганов, предприятий, учреждений и организаций, созданных органами госвласти;

услуги по подготовке, размещению, продвижению информации в СМИ;

расходы на чартерные рейсы;

покупку поздравительных открыток, государственных и ведомственных наград для ВСУ;

затраты на организацию мероприятий по празднованию памятных и исторических дат, выставок, ярмарок, съездов и конгрессов.

Инициаторы законопроекта: в частности, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Клочко, Марьяна Безугла, Максим Павлюк, Александр Федиенко.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве обнародовали заработную плату министров и премьера Дениса Шмыгаля. В июле чиновники получили не менее 65 тысяч гривен должностного оклада.

Также мы писали, что в Киевской области, жилищный фонд которой серьезно пострадал во время российского вторжения в начале 2022 года, будут организованы проверки всех тендеров и закупок по восстановлению. Теперь соответствующие процессы будут контролироваться правоохранителями.