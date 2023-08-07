Зарплати вище 65 тис. грн — які суми отримують міністри та прем'єр

Кабінет міністрів. Фото: Telegram-канал прем'єр-міністра

В уряді оприлюднили заробітні плати міністрів та прем'єра Дениса Шмигаля. У липні посадовці отримали щонайменше 65 тисяч гривень посадового окладу.

Про це йдеться на порталі Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як зазначається, розмір посадового окладу прем'єра становить 82,38 тисячі гривень, проте з вирахуванням податку з доходів фізосіб та військового збору "на руки" отримав 66,32 тисячі гривень. При цьому, чи були нарахування у вигляді різноманітних доплат, які, як правило, перевищують суму окладу, не вказано.

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримали по 82,38 тисячі гривень, а після вирахування податків — по 66,32 тисячі гривень. Про доплати також немає інформації.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав 66,69 тисячі гривень та ще додатково 15,92 тисячі гривень за відрядження. Після вирахування податків посадовий оклад становив 66,32 тисячі гривень. Відомостей про доплати також немає.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 66,42 тисячі гривень разом з коштами на відрядження після вирахуваних податків.

Міністр економіки Юлія Свириденко після вирахування податків отримала в липні 66,32 тисячі гривень, а міністр Кабміну Олег Немчінов — 65,23 тисячі гривень.

Примітно те що, держсекретар уряду Олександр Ярема отримав 84,57 тисячі гривень. Стосовно цього посадовця інформація про надбавки є. Так, відомо, що йому за ранг доплатили 800 гривень, за вислугу років — 15,63 тисячі гривень, виконання особливо важливої роботи — 40,5 тисячі гривень та роботу з таємними документами — 8 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.