Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Зарплати вище 65 тис. грн: які суми отримують міністри та прем'єр arrow

Зарплати вище 65 тис. грн: які суми отримують міністри та прем'єр

7 серпня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати вище 65 тис. грн — які суми отримують міністри та прем'єр
Кабінет міністрів. Фото: Telegram-канал прем'єр-міністра
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В уряді оприлюднили заробітні плати міністрів та прем'єра Дениса Шмигаля. У липні посадовці отримали щонайменше 65 тисяч гривень посадового окладу.

Про це йдеться на порталі Кабінету міністрів України (КМУ).

Читайте також:

Які зарплати в уряді

Як зазначається, розмір посадового окладу прем'єра становить 82,38 тисячі гривень, проте з вирахуванням податку з доходів фізосіб та військового збору "на руки" отримав 66,32 тисячі гривень. При цьому, чи були нарахування у вигляді різноманітних доплат, які, як правило, перевищують суму окладу, не вказано.

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримали по 82,38 тисячі гривень, а після вирахування податків — по 66,32  тисячі гривень. Про доплати також немає інформації.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав 66,69 тисячі гривень та ще додатково 15,92 тисячі гривень за відрядження. Після вирахування податків посадовий оклад становив 66,32  тисячі гривень. Відомостей про доплати також немає.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 66,42 тисячі гривень разом з коштами на відрядження після вирахуваних податків.

Міністр економіки Юлія Свириденко після вирахування податків отримала в липні 66,32 тисячі гривень, а міністр Кабміну Олег Немчінов — 65,23 тисячі гривень.

Примітно те що, держсекретар уряду Олександр Ярема отримав 84,57 тисячі гривень. Стосовно цього посадовця інформація про надбавки є. Так, відомо, що йому за ранг доплатили 800 гривень, за вислугу років — 15,63 тисячі гривень, виконання особливо важливої роботи — 40,5 тисячі гривень та роботу з таємними документами — 8 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз