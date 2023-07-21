На роботу без військового квитка: який штраф загрожує роботодавцю

Військовий тримає в руках військовий квиток. Фото: міськвиконкому Южноукраїнська

За законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

Про це повідомляє Ти ж юрист у Telegram.

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Які є категорії військово-облікових документів

Зазначається, що без військового квитка зараз кроку не ступиш. Однак чоловіки обов'язково повинні мати при собі один із військово-облікових документів, залежно від категорії, до якої вони належать:

для призовників : посвідчення про приписку (приписне свідоцтво);

: посвідчення про приписку (приписне свідоцтво); для військовозобов'язаних : військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів: військовий квиток.

Яку суму штрафу може заплатити роботодавець

Якщо при працевлаштуванні робітник не пред'явив військово-обліковий документ, то за це можуть оштрафувати роботодавця.

Так, він буде змушений виплатити від 5100 грн до 8500 грн (ст. 210-1 КУпАП). Оскільки відповідні розміри штрафу діють під час воєнного стану в Україні.

Джерело: t.me/ua_lawyer

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чи не найголовніший документ наразі є військовий квиток, без якого не можна ні вступити до вишу, ні працевлаштуватися.