На роботу без військового квитка: який штраф загрожує роботодавцю
За законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.
Про це повідомляє Ти ж юрист у Telegram.
Які є категорії військово-облікових документів
Зазначається, що без військового квитка зараз кроку не ступиш. Однак чоловіки обов'язково повинні мати при собі один із військово-облікових документів, залежно від категорії, до якої вони належать:
- для призовників: посвідчення про приписку (приписне свідоцтво);
- для військовозобов'язаних: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
- для резервістів: військовий квиток.
Яку суму штрафу може заплатити роботодавець
Якщо при працевлаштуванні робітник не пред'явив військово-обліковий документ, то за це можуть оштрафувати роботодавця.
Так, він буде змушений виплатити від 5100 грн до 8500 грн (ст. 210-1 КУпАП). Оскільки відповідні розміри штрафу діють під час воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чи не найголовніший документ наразі є військовий квиток, без якого не можна ні вступити до вишу, ні працевлаштуватися.