На роботу без військового квитка: чи можливо таке

Чоловіки у військкоматі. Фото: ЦТК

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, яку розпочала Росія. В країні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чи не найголовніший документ наразі є військовий квиток.

Військовозобов'язані без цього документу мають чимало обмежень. Зокрема, при працевлаштуванні. Про це повідомляють у пресслужбі Львівського ОТЦК та СП.

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Згідно з українським законодавством, військовозобов'язані не можуть бути працевлаштовані або вступити до вишу, якщо не стоять на військовому обліку.

Це передбачено ст. 24 Кодексу законів про працю України. При працевлаштуванні або вступі до навчального закладу такі особи повинні подати відповідний військово-обліковий документ.

За п. 34 Постанови №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" підприємства, установи та організації повинні перевірити під час прийняття на роботу чи навчання наявність даного документа.

Державні установи, організації, підприємства та навчальні заклади зобов'язані вести облік призовників та військовозобов'язаних. Відповідальність за дотримання такого обліку покладається на керівника установи, а за порушення правил реєстрації військовозобов'язаних установі передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

У Центрах зайнятості така ж історія, як і на підприємствах, тільки їх обов’язок регулюється п. 63 Постанови №1487. Тому у переліку документів, які необхідно подати до Центру зайнятості за Постановою №446 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу", є і військовий квиток.

Нагадаємо, в Україні до військово-облікових документів належать: посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Посвідчення про приписку — документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць.