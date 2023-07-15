Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow На роботу без військового квитка: чи можливо таке arrow

На роботу без військового квитка: чи можливо таке

15 липня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На роботу без військового квитка: чи можливо таке
Чоловіки у військкоматі. Фото: ЦТК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, яку розпочала Росія. В країні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чи не найголовніший документ наразі є військовий квиток.

Військовозобов'язані без цього документу мають чимало обмежень. Зокрема, при працевлаштуванні. Про це повідомляють у пресслужбі Львівського ОТЦК та СП.

Читайте також:

Чи можна працевлаштуватися без військового квитка 

Згідно з українським законодавством, військовозобов'язані не можуть бути працевлаштовані або вступити до вишу, якщо не стоять на військовому обліку. 

Це передбачено ст. 24 Кодексу законів про працю України. При працевлаштуванні або вступі до навчального закладу такі особи повинні подати відповідний військово-обліковий документ.

За п. 34 Постанови №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" підприємства, установи та організації повинні перевірити під час прийняття на роботу чи навчання наявність даного документа.

Державні установи, організації, підприємства та навчальні заклади зобов'язані вести облік призовників та військовозобов'язаних. Відповідальність за дотримання такого обліку покладається на керівника установи, а за порушення правил реєстрації військовозобов'язаних установі передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

У Центрах зайнятості така ж історія, як і на підприємствах, тільки їх обов’язок регулюється п. 63 Постанови №1487. Тому у переліку документів, які необхідно подати до Центру зайнятості за Постановою №446 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу", є і військовий квиток.

Нагадаємо, в Україні до військово-облікових документів належать: посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Посвідчення про приписку — документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз