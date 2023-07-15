На работу без военного билета: возможно ли такое

Мужчины в военкомате. Фото: ЦТК

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. В стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Едва ли не самый главный документ сейчас военный билет.

Военнообязанные без этого документа имеют множество ограничений. В частности, при трудоустройстве. Об этом сообщают в пресс-службе Львовского ОТЦК и СП.

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Согласно украинскому законодательству, военнообязанные не могут быть трудоустроены или поступить в вуз, если не состоят на военном учете.

Это предусмотрено ст. 24 Кодекса законов о труде Украины. При трудоустройстве или поступлении в учебное заведение такие лица должны предоставить соответствующий военно-учетный документ.

По п. 34 Постановления №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предприятия, учреждения и организации должны проверить при принятии на работу или обучение наличие данного документа.

Государственные учреждения, организации, предприятия и учебные заведения обязаны вести учет призывников и военнообязанных. Ответственность за соблюдение такого учета возлагается на руководителя учреждения, а за нарушение правил регистрации военнообязанных учреждению предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

В Центрах занятости такая же история, как и на предприятиях, только их обязанность регулируется п. 63 Постановления №1487. Поэтому в перечне документов, которые необходимо подать в Центр занятости по постановлению №446 "Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведении учета лиц, ищущих работу", есть и военный билет.

Напомним, в Украине к военно-учетным документам относятся: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение.

Удостоверение о приписке — документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам.