На работу без военного билета: какой штраф грозит работодателю

Военный держит в руках военный билет. Фото: горисполкома Южноукраинска

По закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предусматривается наказание работодателя, а именно — выплата штрафа.

Об этом сообщает Ти ж юрист у Telegram.

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Какие есть категории военно-учетных документов

Отмечается, что без военного билета сейчас шага не ступишь. Однако мужчины обязательно должны иметь при себе один из военно-учетных документов в зависимости от категории, к которой они относятся:

для призывников : удостоверение о приписке (приписное свидетельство);

: удостоверение о приписке (приписное свидетельство); для военнообязанных : военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

: военный билет или временное удостоверение военнообязанного; для резервистов: военный билет.

Какую сумму штрафа может заплатить работодатель

Если при трудоустройстве рабочий не предъявил военно-учетный документ, за это могут оштрафовать работодателя.

Так, он будет вынужден выплатить от 5100 грн до 8500 грн (ст. 210-1 КУоАП). Поскольку соответствующие размеры штрафа действуют во время военного положения в Украине.

Источник: t.me/ru_lawyer

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. В стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Едва ли не самым главным документом сейчас является военный билет, без которого нельзя ни поступить в вуз, ни трудоустроиться.