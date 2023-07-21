На работу без военного билета: какой штраф грозит работодателю
По закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предусматривается наказание работодателя, а именно — выплата штрафа.
Об этом сообщает Ти ж юрист у Telegram.
Какие есть категории военно-учетных документов
Отмечается, что без военного билета сейчас шага не ступишь. Однако мужчины обязательно должны иметь при себе один из военно-учетных документов в зависимости от категории, к которой они относятся:
- для призывников: удостоверение о приписке (приписное свидетельство);
- для военнообязанных: военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- для резервистов: военный билет.
Какую сумму штрафа может заплатить работодатель
Если при трудоустройстве рабочий не предъявил военно-учетный документ, за это могут оштрафовать работодателя.
Так, он будет вынужден выплатить от 5100 грн до 8500 грн (ст. 210-1 КУоАП). Поскольку соответствующие размеры штрафа действуют во время военного положения в Украине.
Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. В стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Едва ли не самым главным документом сейчас является военный билет, без которого нельзя ни поступить в вуз, ни трудоустроиться.