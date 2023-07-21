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На работу без военного билета: какой штраф грозит работодателю

21 июля 2023 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На работу без военного билета: какой штраф грозит работодателю
Военный держит в руках военный билет. Фото: горисполкома Южноукраинска
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предусматривается наказание работодателя, а именно — выплата штрафа.

Об этом сообщает Ти ж юрист у Telegram.

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Какие есть категории военно-учетных документов

Отмечается, что без военного билета сейчас шага не ступишь. Однако мужчины обязательно должны иметь при себе один из военно-учетных документов в зависимости от категории, к которой они относятся:

  • для призывников: удостоверение о приписке (приписное свидетельство);
  • для военнообязанных: военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов: военный билет.

Какую сумму штрафа может заплатить работодатель

Если при трудоустройстве рабочий не предъявил военно-учетный документ, за это могут оштрафовать работодателя.

Так, он будет вынужден выплатить от 5100 грн до 8500 грн (ст. 210-1 КУоАП). Поскольку соответствующие размеры штрафа действуют во время военного положения в Украине.

Источник: t.me/ru_lawyer

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. В стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Едва ли не самым главным документом сейчас является военный билет, без которого нельзя ни поступить в вуз, ни трудоустроиться.

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