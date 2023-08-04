Зарплати від 38 тис. гривень: ТОП-3 високооплачуваних фахівців
Експерти назвали популярні вакансії на українському ринку праці. Також склали рейтинг тих, кому роботодавці готові платити більше за інших.
Про це повідомляє Opendatabot, посилаючись на сайт Work.ua.
Як змінилась ситуація на ринку праці
За даними кадрового порталу, загалом у липні роботодавці опублікували 13,9 тисячі вакансій. Рейтинг найбільш затребуваних фахівців виглядає так:
- маркетологи (11%);
- JavaScript (7,5%);
- Sales (5,8%);
- DevOps (5%).
Також опублікували, кому зараз готові платити більше за середню заробітну плату в країні.
ТОП-3 високооплачуваних спеціалістів:
- медіабайєри — середня зарплата 53 тис. грн;
- водії-міжнародники — 42,5 тис. грн;
- бізнес-аналітики — 38,7 тис. грн.
Зокрема, найбільший приріст вакансій другий місяць поспіль фіксують у таких категоріях:
- "Освіта, наука" (+10%) — зокрема, на 14% зросла кількість вакансій для вчителів англійської;
- "Сфера культури, музики та шоу-бізнесу" (+8%);
- "Сфера юриспруденції" (+7%).
Також констатують, що в липні зросло число нових та оновлених резюме на 2%. Упродовж місяця українці розмістили 358 тисяч резюме.
Примітно те, що зріс попит серед роботодавців на:
- ветеранів — +6% пропозицій за місяць;
- людей пенсійного віку — +3%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.
Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.