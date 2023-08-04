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Зарплати від 38 тис. гривень: ТОП-3 високооплачуваних фахівців

4 серпня 2023 09:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати від 38 тис. гривень — ТОП-3 високооплачуваних фахівців
Дівчина за комп'ютером. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти назвали популярні вакансії на українському ринку праці. Також склали рейтинг тих, кому роботодавці готові платити більше за інших.

Про це повідомляє Opendatabot, посилаючись на сайт Work.ua.

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Як змінилась ситуація на ринку праці

За даними кадрового порталу, загалом у липні роботодавці опублікували 13,9 тисячі вакансій. Рейтинг найбільш затребуваних фахівців виглядає так:

  • маркетологи (11%);
  • JavaScript (7,5%);
  • Sales (5,8%);
  • DevOps (5%).
зарплати
Джерело:  Work.ua

Також опублікували, кому зараз готові платити більше за середню заробітну плату в країні.

ТОП-3 високооплачуваних спеціалістів:

  • медіабайєри — середня зарплата 53 тис. грн;
  • водії-міжнародники — 42,5 тис. грн;
  • бізнес-аналітики — 38,7 тис. грн.

Зокрема, найбільший приріст вакансій другий місяць поспіль фіксують у таких категоріях:

  • "Освіта, наука" (+10%) — зокрема, на 14% зросла кількість вакансій для вчителів англійської;
  • "Сфера культури, музики та шоу-бізнесу" (+8%);
  • "Сфера юриспруденції" (+7%).

Також констатують, що в липні зросло число нових та оновлених резюме на 2%. Упродовж місяця українці розмістили 358 тисяч резюме.

Примітно те, що зріс попит серед роботодавців на:

  • ветеранів — +6% пропозицій за місяць;
  • людей пенсійного віку — +3%.
робота
Джерело:  Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

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