Зарплати від 38 тис. гривень — ТОП-3 високооплачуваних фахівців

Дівчина за комп'ютером. Фото: Pixabay

Експерти назвали популярні вакансії на українському ринку праці. Також склали рейтинг тих, кому роботодавці готові платити більше за інших.

Про це повідомляє Opendatabot, посилаючись на сайт Work.ua.

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За даними кадрового порталу, загалом у липні роботодавці опублікували 13,9 тисячі вакансій. Рейтинг найбільш затребуваних фахівців виглядає так:

маркетологи (11%);

JavaScript (7,5%);

Sales (5,8%);

DevOps (5%).

Джерело: Work.ua

Також опублікували, кому зараз готові платити більше за середню заробітну плату в країні.

ТОП-3 високооплачуваних спеціалістів:

медіабайєри — середня зарплата 53 тис. грн;

водії-міжнародники — 42,5 тис. грн;

бізнес-аналітики — 38,7 тис. грн.

Зокрема, найбільший приріст вакансій другий місяць поспіль фіксують у таких категоріях:

"Освіта, наука" (+10%) — зокрема, на 14% зросла кількість вакансій для вчителів англійської;

"Сфера культури, музики та шоу-бізнесу" (+8%);

"Сфера юриспруденції" (+7%).

Також констатують, що в липні зросло число нових та оновлених резюме на 2%. Упродовж місяця українці розмістили 358 тисяч резюме.

Примітно те, що зріс попит серед роботодавців на:

ветеранів — +6% пропозицій за місяць;

людей пенсійного віку — +3%.

Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.