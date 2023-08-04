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Зарплаты от 38 тыс. гривен: ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов

4 августа 2023 09:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты от 38 тыс. гривен — ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов
Девушка на компьютере. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты назвали популярные вакансии на украинском рынке труда. Также составили рейтинг тех, кому работодатели готовы платить больше других.

Об этом сообщает Opendatabot, ссылаясь на сайт Work.ua.

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Как изменилась ситуация на рынке труда

По данным кадрового портала, в июле работодатели опубликовали 13,9 тысячи вакансий. Рейтинг наиболее востребованных специалистов выглядит так:

  • маркетологи (11%);
  • JavaScript (7,5%);
  • Sales (5,8%);
  • DevOps (5%).
зарплаты
Источник: Work.ua

Также опубликовали, кому сейчас готовы платить больше средней заработной платы в стране.

ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов:

  • медиабайеры — средняя зарплата 53 тыс. грн;
  • водители-международники — 42,5 тыс. грн;
  • бизнес-аналитики — 38,7 тыс. грн.

В частности, наибольший прирост вакансий второй месяц подряд фиксируют в следующих категориях:

  • "Образование, наука" (+10%) — в частности, на 14% выросло количество вакансий для учителей английского;
  • "Сфера культуры, музыки и шоу-бизнеса" (+8%);
  • "Сфера юриспруденции" (+7%).

Также констатируют, что в июле выросло число новых и обновленных резюме на 2%. За месяц украинцы разместили 358 тысяч резюме.

Примечательно, что вырос спрос среди работодателей на:

  • ветеранов — +6% предложений за месяц;
  • людей пенсионного возраста — +3%.
работа
Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предусматривается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

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