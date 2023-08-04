Зарплаты от 38 тыс. гривен — ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов

Девушка на компьютере. Фото: Pixabay

Эксперты назвали популярные вакансии на украинском рынке труда. Также составили рейтинг тех, кому работодатели готовы платить больше других.

Об этом сообщает Opendatabot, ссылаясь на сайт Work.ua.

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По данным кадрового портала, в июле работодатели опубликовали 13,9 тысячи вакансий. Рейтинг наиболее востребованных специалистов выглядит так:

маркетологи (11%);

JavaScript (7,5%);

Sales (5,8%);

DevOps (5%).

Источник: Work.ua

Также опубликовали, кому сейчас готовы платить больше средней заработной платы в стране.

ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов:

медиабайеры — средняя зарплата 53 тыс. грн;

водители-международники — 42,5 тыс. грн;

бизнес-аналитики — 38,7 тыс. грн.

В частности, наибольший прирост вакансий второй месяц подряд фиксируют в следующих категориях:

"Образование, наука" (+10%) — в частности, на 14% выросло количество вакансий для учителей английского;

"Сфера культуры, музыки и шоу-бизнеса" (+8%);

"Сфера юриспруденции" (+7%).

Также констатируют, что в июле выросло число новых и обновленных резюме на 2%. За месяц украинцы разместили 358 тысяч резюме.

Примечательно, что вырос спрос среди работодателей на:

ветеранов — +6% предложений за месяц;

людей пенсионного возраста — +3%.

Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предусматривается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.