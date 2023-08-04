Зарплаты от 38 тыс. гривен: ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов
Эксперты назвали популярные вакансии на украинском рынке труда. Также составили рейтинг тех, кому работодатели готовы платить больше других.
Об этом сообщает Opendatabot, ссылаясь на сайт Work.ua.
Как изменилась ситуация на рынке труда
По данным кадрового портала, в июле работодатели опубликовали 13,9 тысячи вакансий. Рейтинг наиболее востребованных специалистов выглядит так:
- маркетологи (11%);
- JavaScript (7,5%);
- Sales (5,8%);
- DevOps (5%).
Также опубликовали, кому сейчас готовы платить больше средней заработной платы в стране.
ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов:
- медиабайеры — средняя зарплата 53 тыс. грн;
- водители-международники — 42,5 тыс. грн;
- бизнес-аналитики — 38,7 тыс. грн.
В частности, наибольший прирост вакансий второй месяц подряд фиксируют в следующих категориях:
- "Образование, наука" (+10%) — в частности, на 14% выросло количество вакансий для учителей английского;
- "Сфера культуры, музыки и шоу-бизнеса" (+8%);
- "Сфера юриспруденции" (+7%).
Также констатируют, что в июле выросло число новых и обновленных резюме на 2%. За месяц украинцы разместили 358 тысяч резюме.
Примечательно, что вырос спрос среди работодателей на:
- ветеранов — +6% предложений за месяц;
- людей пенсионного возраста — +3%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.
Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предусматривается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.