Зарплаты выше 65 тыс. грн — какие суммы получают министры и премьер

Кабинет Министров. Фото: Telegram-канал премьер-министра

В правительстве обнародовали заработную плату министров и премьера Дениса Шмыгаля. В июле чиновники получили не менее 65 тысяч гривен должностного оклада.

Об этом идет речь на портале Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как отмечается, размер должностного оклада премьера составляет 82,38 тысяч гривен, однако с вычетом налога с доходов физлиц и военного сбора "на руки" получил 66,32 тысяч гривен. При этом были ли начисления в виде разнообразных доплат, которые, как правило, превышают сумму оклада, не указано.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук получили по 82,38 тысячи гривен, а после вычета налогов — по 66,32 тысячи гривен. О доплатах нет информации.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков получил 66,69 тысячи гривен и еще дополнительно 15,92 тысячи гривен за командировку. После вычета налогов должностной оклад составил 66,32 тысячи гривен. Сведений о доплатах тоже нет.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заработал 66,42 тысячи гривен вместе с командировочными средствами после вычета налогов.

Министр экономики Юлия Свириденко после вычета налогов получила в июле 66,32 тысячи гривен, а министр Кабмина Олег Немчинов — 65,23 тысячи гривен.

Примечательно, что госсекретарь правительства Александр Ярема получил 84,57 тысячи гривен. Относительно этого должностного лица информация о надбавках есть. Так, известно, что ему за ранг доплатили 800 гривен, за выслугу лет — 15,63 тысячи гривен, за выполнение особо важной работы — 40,5 тысячи гривен и работу с тайными документами — 8 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.