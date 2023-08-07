Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Зарплаты выше 65 тыс. грн: какие суммы получают министры и премьер arrow

Зарплаты выше 65 тыс. грн: какие суммы получают министры и премьер

7 августа 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты выше 65 тыс. грн — какие суммы получают министры и премьер
Кабинет Министров. Фото: Telegram-канал премьер-министра
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В правительстве обнародовали заработную плату министров и премьера Дениса Шмыгаля. В июле чиновники получили не менее 65 тысяч гривен должностного оклада.

Об этом идет речь на портале Кабинета министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Какие зарплаты в правительстве

Как отмечается, размер должностного оклада премьера составляет 82,38 тысяч гривен, однако с вычетом налога с доходов физлиц и военного сбора "на руки" получил 66,32 тысяч гривен. При этом были ли начисления в виде разнообразных доплат, которые, как правило, превышают сумму оклада, не указано.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук получили по 82,38 тысячи гривен, а после вычета налогов — по 66,32 тысячи гривен. О доплатах нет информации.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков получил 66,69 тысячи гривен и еще дополнительно 15,92 тысячи гривен за командировку. После вычета налогов должностной оклад составил 66,32 тысячи гривен. Сведений о доплатах тоже нет.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заработал 66,42 тысячи гривен вместе с командировочными средствами после вычета налогов.

Министр экономики Юлия Свириденко после вычета налогов получила в июле 66,32 тысячи гривен, а министр Кабмина Олег Немчинов — 65,23 тысячи гривен.

Примечательно, что госсекретарь правительства Александр Ярема получил 84,57 тысячи гривен. Относительно этого должностного лица информация о надбавках есть. Так, известно, что ему за ранг доплатили 800 гривен, за выслугу лет — 15,63 тысячи гривен, за выполнение особо важной работы — 40,5 тысячи гривен и работу с тайными документами — 8 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз