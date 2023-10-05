Зарплати в ЄС — в яких країнах найменше заробляють українці

Порожній гаманець. Фото: Unplush

На території Європейського Союзу (ЄС) рівень офіційної мінімальної заробітної плати може суттєво відрізнятися. Найменше зараз можуть заробляти українські біженці в семи країнах єврозони.

Про це розповідає видання "РБК-Україна".

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Більшість біженців з України мусять працювати за мінімальну зарплату і не можуть дозволити хорошу роботу через конкуренцію з боку європейців, а також незнання іноземних мов.

Зарплати у Болгарії

Найменша мінімальна заробітна плата встановлена у Болгарії. Загалом за місяць — 780 левів (у перерахунку 389 євро або 15,87 тис. грн), за годину — 2,37 євро.

Зарплати у Латвії

Низька мінімальна заробітна плата також у Латвії. У цій країні встановлена на рівні 620 євро (25,11 тис. грн), а за годину — 3,63 євро.

Зарплати в Угорщині

В Угорщині також офіційна мінімальна зарплата не надто висока, становить 232 тис. форинтів (у перерахунку це 568,9 євро чи 23,2 тис. грн). Водночас рівень зарплати кваліфікованих працівників: 296,4 тис. форинтів (у перерахунку 726,9 євро або 29,64 тис. грн). Мінімальна оплата за годину — 1,1 тис. форинтів або 2,8 євро.

Зарплати у Чехії

У Чехії мінімальну заробітну плату встановлюють у погодинній та місячній ставках одночасно. Зараз вона перебуває на рівні 17,3 тис. крон (657,6 євро чи 26,8 тис. грн). Мінімалка за годину — 160,89 крони або 3,95 євро.

Зокрема, в цій країні жінки-біженці з України здебільшого працюють у сфері послуг — готелях та ресторанах, а чоловіки — монтажниками, будівельниками, на станціях техобслуговування. Також дехто відкриває приватні підприємства.

Самі українці кажуть, що зарплати в Чехії дійсно невисокі і грошей вистачає лише на базові потреби.

Зарплати в Естонії

Рівень мінімальної заробітної плати встановлюють на основі погодинної та місячної ставки — 725 євро або в перерахунку 29,36 тис. грн, а за годину — 4,32 євро.

Зарплати у Словаччині

У Словаччині офіційна мінімальна зарплатня становить 750 тис. євро або 30,37 тис. грн, а за годину — 4,33 євро.

У цій країні громадяни, які не знають мову, влаштовуються переважно на некваліфіковану та дуже важку фізичну роботу. Українці розповідають, що часом доводиться звільнятися саме через складні умови праці. Як приклад, описують подібний негативний досвід про роботу у цеху з виробництва суші.

Зарплати у Польщі

У Польщі рівень мінімальної зарплати такий: 3,6 тис. злотих (760 євро та 31,02 тис. грн), а за годину — 23,50 злотих (у перерахунку 202,5 грн).

З цієї країни спостерігається відтік біженців. Так, у липні відтік становив 6,6 тис. людей із тимчасовим захистом, у червні — 13,63 тис. людей. Частина громадян повертаються на батьківщину, а решта — в інші країни Європи, де кращі умови із зарплатнею.

Більше про біженців

Нагадаємо, у Польщі відбуваються ретельні перевірки українських біженців, після чого ті можуть втратити матеріальну допомогу. Йдеться про виплати, які надає польська влада у сумі 500 злотих (понад 4 тис. грн) на кожну дитину.

Також ми писали, що у Нідерландах в місті Утрехт повідомили про недостатню кількість місць для того, аби розміщувати у місцевому центрі українців. Зараз там перебуває удвічі більше людей, ніж на це очікували.