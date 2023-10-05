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Минимальные зарплаты в ЕС: в каких странах меньше всего платят украинцам

5 октября 2023 10:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в ЕС — в каких странах меньше всего зарабатывают украинцы
Пустой кошелек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На территории Европейского Союза (ЕС) уровень официальной минимальной заработной платы может существенно отличаться. Меньше всего сейчас могут зарабатывать украинские беженцы в семи странах еврозоны.

Об этом рассказывает издание "РБК-Украина".

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Большинство беженцев из Украины должны работать за минимальную зарплату и не могут разрешить хорошую работу из-за конкуренции со стороны европейцев, а также незнания иностранных языков.

Зарплаты в Болгарии

Самая маленькая минимальная заработная плата установлена в Болгарии. В общей сложности в месяц — 780 левов (в пересчете 389 евро или 15,87 тыс. грн), в час — 2,37 евро.

Зарплаты в Латвии

Низкая минимальная заработная плата в Латвии. В этой стране установлен такой уровень — 620 евро (25,11 тыс. грн), а за час — 3,63 евро.

Зарплаты в Венгрии

В Венгрии также официальная минимальная зарплата не слишком высока, составляет 232 тыс. форинтов (в пересчете это 568,9 евро или 23,2 тыс. грн). В то же время, уровень зарплаты квалифицированных работников: 296,4 тыс. форинтов (в пересчете 726,9 евро или 29,64 тыс. грн). Минимальная оплата за час — 1,1 тыс. форинтов или 2,8 евро.

Зарплаты в Чехии

В Чехии минимальная заработная плата устанавливается в почасовой и месячной ставках одновременно. Сейчас она находится на уровне 17,3 тыс. крон (657,6 евро или 26,8 тыс. грн). Минималка за час — 160,89 кроны или 3,95 евро.

В частности, в этой стране женщины-беженцы из Украины в основном работают в сфере услуг — гостиницах и ресторанах, а мужчины — монтажниками, строителями, на станциях техобслуживания. Также некоторые открывают частные предприятия.

Сами украинцы говорят, что зарплаты в Чехии действительно невысокие и денег хватает только на базовые нужды.

Зарплаты в Эстонии

Уровень минимальной заработной платы устанавливают на основе почасовой и месячной ставки — 725 евро или в пересчете 29,36 тыс. грн, а за час — 4,32 евро.

Зарплаты в Словакии

В Словакии официальная минимальная зарплата составляет 750 тыс. евро и 30,37 тыс. грн, а за час — 4,33 евро.

В этой стране граждане, не знающие язык, устраиваются преимущественно на неквалифицированную и тяжелую физическую работу. Украинцы рассказывают, что порой приходится увольняться именно из-за сложных условий труда. В качестве примера описывают подобный негативный опыт о работе в цехе по производству суши.

Зарплаты в Польше

В Польше уровень минимальной зарплаты таков: 3,6 тыс. злотых (760 евро и 31,02 тыс. грн), а за час — 23,50 злотого (в пересчете 202,5 грн).

Из этой страны наблюдается отток беженцев. Так, в июле отток составил 6,6 тыс. человек с временной защитой, в июне — 13,63 тыс. человек. Часть граждан возвращаются на родину, а остальные — в другие страны Европы, где лучшие условия с зарплатой.

Больше о беженцах

Напомним, в Польше проходят тщательные проверки украинских беженцев, после чего те могут лишиться материальной помощи. Речь идет о выплатах, которые предоставляет польская власть в сумме 500 злотых (более 4 тыс. грн) на каждого ребенка.

Также мы писали, что в Нидерландах в городе Утрехт сообщили о недостаточном месте для того, чтобы размещать в местном центре украинцев. Сейчас там находится вдвое больше людей, чем ожидали.

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