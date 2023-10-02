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Українським біженцям за кордоном пенсію відправляють поштою: як оформити виплати

2 жовтня 2023 08:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці можуть отримати пенсію за кордоном — як оформити виплати
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві соціальної політики розповіли про те, що українські біженці, які перебувають за кордоном, можуть оформити отримання пенсій за допомогою міжнародних поштових переказів. Зараз такою можливістю можуть скористатися громадяни, які проживають у Польщі.

Про це поінформували у пресслужбі Мінсоцполітики.

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Як отримати пенсії поштою у Польщі

Для того щоб отримувати пенсійні виплати та грошову допомогу міжнародним переказом за рахунок отримувача, потрібно надіслати заяву на адресу АТ "Укрпошта".

Для цього треба заповнити електронну форму на порталі Укрпошти за посиланням або в паперовому вигляді за спеціальною формою. В останньому випадку потрібно надіслати листа "Укрпошти" на адресу:

  • Україна, м.Київ, 01001, вул. Хрещатик, 22 (з позначкою на конверті "пенсія переказом").

Після того, як заявку опрацюють, поштовий переказ доставлять у місяці, наступному за тим, коли надіслали заяву. Переказ надішлють людині на адресу тимчасового перебування у Польщі.

Гроші надішлють в іноземній валюті тієї країни, де перебуває отримувач, тобто у злотих.

Щоб отримати переказ пенсії від АТ "Укрпошта" одержувач має пред'явити документ, що посвідчує особу.

Як додають у Мінсоцполітики, надалі можливість отримувати пенсії за допомогою міжнародних поштових переказів "Укрпошти" з'явиться й у біженців в інших країнах.

Більше про пенсії

Нагадаємо, що в Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Такі виплати призначають непрацездатним членам родини померлого, яких він утримував.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

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