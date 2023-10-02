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Украинским беженцам за границей пенсию отправляют по почте: как оформить выплаты

2 октября 2023 08:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы могут получить пенсию за границей — как оформить выплаты
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики рассказали о том, что находящиеся за рубежом украинские беженцы могут оформить получение пенсий с помощью международных почтовых переводов. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться те граждане, которые проживают в Польше.

Об этом проинформировали в пресс-службе Минсоцполитики.

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Для того чтобы получать пенсионные выплаты и денежную помощь международным переводом за счет получателя, нужно отправить заявление в адрес АО "Укрпочта".

Для этого нужно заполнить электронную форму на портале Укрпочты по ссылке или в бумажном виде по специальной форме. В последнем случае нужно отправить письмо "Укрпочты" по адресу:

  • Украина, г.Киев, 01001, ул. Крещатик, 22 (с пометкой на конверте "пенсия переводом").

После того, как заявку обработают, почтовый перевод доставят в месяце, следующем за отправкой заявления. Перевод будет направлен человеку в адрес временного пребывания в Польше.

Деньги пришлют в иностранной валюте той страны, где находится получатель, то есть в злотых.

Чтобы получить перевод пенсии от АО "Укрпочта", получатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

Как добавляют в Минсоцполитики, возможность получать пенсии с помощью международных почтовых переводов "Укрпочты" появится и у беженцев в других странах.

Больше о пенсиях

Напомним, что в Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца. Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, которых он содержал.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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