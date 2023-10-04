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На українців у Польщі чекають перевірки: хто може втратити допомогу

4 жовтня 2023 10:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці у Польщі — українців після перевірок позбавляють допомоги
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі відбуваються ретельні перевірки українських біженців, після чого ті можуть втратити матеріальну допомогу. Йдеться про виплати, які надає польська влада у сумі 500 злотих (понад 4 тис. грн) на кожну дитину.

Про це інформує In-poland.com.

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Як зазначає видання, виплати найчастіше забирають у тих українців, які виїхали із країни, але продовжують отримувати допомогу.

Відповідно до тамтешнього закону, біженці мусять повідомляти Управління соцзахисту Польщі (ZUS) про виїзд з країни. У разі повернення упродовж місяця — виплати перепризначать. Якщо ж допомогу людина отримує протиправно, її все одно потрібно буде повернути у бюджет країни.

Допомоги позбавляють у таких випадках:

  • якщо громадянина викликали в орган ZUS, проте він не з'явився упродовж трьох днів;
  • у реєстрі прикордонної служби з'явилися дані щодо виїзду українців з Польщі;
  • треті особи поінформували урядовців, що українці залишили країну.

Також ZUS може влаштувати перевірку отримувачів допомоги. Якщо громадяни не перебувають у Польщі більше місяця, їх позбавлять допомоги.

Також у Польщі мають намір зовсім скасувати допомогу українцям у 2024 році. Зараз громадяни України фактично користуються перевагами у країнах Європейського Союзу (ЄС). Зокрема, мають доступ до безкоштовної освіти, медицини, одержують виплати, безплатне житло. Також можуть працювати без додаткових дозволів.

Більше про біженців

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли про те, що українські біженці, які перебувають за кордоном, можуть оформити отримання пенсій за допомогою міжнародних поштових переказів. Зараз такою можливістю можуть скористатися громадяни, які проживають у Польщі.

Також ми писали, що Міжнародний комітет порятунку (IRC) висловив занепокоєння щодо завершення програми допомоги українцям у Польщі. Гуманітарна організація провела дослідження та розмістила звіт про найактуальніші потреби біженців, їхні скарги та можливі для них наслідки припинення надання допомоги. 

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