Беженцы в Польше – украинцев после проверок лишают помощи

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Польше проходят тщательные проверки украинских беженцев, после чего те могут потерять материальную помощь. Речь идет о выплатах, которые предоставляет польская власть в сумме 500 злотых (более 4 тыс. грн) на каждого ребенка.

Об этом сообщает In-poland.com.

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Как отмечает издание, выплаты чаще всего забирают у украинцев, которые выехали из страны, но продолжают получать помощь.

Согласно тамошнему закону, беженцы должны уведомлять Управление соцзащиты Польши (ZUS) о выезде из страны. В случае возвращения через месяц — выплаты переназначат. Если же помощь человек получает противоправно, ее все равно нужно будет вернуть в бюджет страны.

Помощи лишают в следующих случаях:

если гражданин был вызван в орган ZUS, однако он не явился в течение трех дней;

в реестре пограничной службы появились данные о выезде украинцев из Польши;

третьи лица проинформировали чиновников, что украинцы покинули страну.

Также ZUS может устроить проверку получателей помощи. Если граждане не находятся в Польше больше месяца, их лишат помощи.

Также в Польше намерены отменить помощь украинцам в 2024 году. Сейчас граждане Украины пользуются преимуществами в странах Европейского Союза (ЕС). В частности, имеют доступ к бесплатному образованию, медицине, получают выплаты, бесплатное жилье. Также могут работать без дополнительных разрешений.

Больше о беженцах

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о том, что находящиеся за рубежом украинские беженцы могут оформить получение пенсий с помощью международных почтовых переводов. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться проживающие в Польше граждане.

Также мы писали, что Международный комитет спасения (IRC) выразил обеспокоенность по поводу завершения программы помощи украинцам в Польше. Гуманитарная организация провела исследования и разместила отчет о самых актуальных потребностях беженцев, их жалобах и возможных для них последствиях прекращения оказания помощи.