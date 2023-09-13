Іпотека в Україні — які мінімальні платежі за житло в різних регіонах

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні з моменту запуску державної програми "єОселя" вже більш три тисячі родин оформили пільгові кредити на 4,4 млрд гривень. Експерти розповіли про суми мінімальних платежів у різних куточках країни.

Про це повідомляє Finance.today.

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Скільки потрібно платити за іпотеку

Наприкінці літа програму з придбання квартир в кредит розширили на всіх українців з річною ставкою у 7%. Пільгова іпотека передбачає внесення певного відсотка вартості нерухомості на початку укладення угоди та подальші щомісячні платежі.

При цьому розмір платежів іпотеки суттєво відрізняється в різних регіонах країни, загальної вартості квартири та стану.

Зокрема, у Києві на вторинному ринку мінімально необхідно внести на початку 20% від загальної вартості квартири. За однокімнатну квартиру щомісячний платіж дорівнюватиме 16 тис. гривень. За двокімнатну — 27 тисяч гривень.

У Львові за однокімнатну квартиру щомісячний платіж становитиме 17 тис. гривень, за двокімнатну — 23 тис. гривень.

За однокімнатне житло в Одесі потрібно платити близько 10 тис. гривень на місяць, за двокімнатне — 17 тис. гривень.

У Дніпрі за однокімнатну квартиру необхідно робити щомісячний внесок у розмірі 12 тис. гривень, аза двокімнатну — 16 тис. гривень.

В Івано-Франківську за однокімнатну квартиру треба платити щомісяця 6 тисяч гривень, а за двокімнатну — 8 тис. гривень.

При цьому максимальний термін, на який можна взяти кредит у рамках державної програми "єОселя", становить 20 років. Проте у різних банках можуть умови дещо відрізнятися.

За даними Міністерства економіки, до кінця року планують видати близько 10 тисяч кредитів.

Хто і як може взяти участь у програмі

Зокрема, подавати заявки в "Дії" можна:

ветеранам війни та членам їхніх родин;

учасникам бойових дій, особам з інвалідністю через війну, сім'ям загиблих/померлих ветеранів війни, родинам загиблих/померлих військових;

внутрішньо переміщеним особам;

громадянам, які не мають власної нерухомості чи у власності є менше 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та плюс 21 кв. м на кожного члена додатково.

Для українців передбачені такі умови:

річна ставка у гривні — 7%;

перший внесок — від 20%;

термін кредитування — до 20 років;

купити квартиру можна у будинку, що будується чи якому не більше трьох років на момент укладення договору.

Раніше програма, за якою можна отримати кредит під 3% на 20 років із початковим внеском 20%, діяла тільки для чотирьох категорій:

військових;

медиків;

педагогів;

науковців.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, в Україні до 1 вересня 2023 року громадяни мали сплатити податки на нерухомість (квартири та будинки), якщо її площа перевищує встановлені норми. Тим, кому прийшли відповідні квитанції, проте так і не розрахувалися з податком, доведеться сплатити штраф.

Також ми писали, що серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.