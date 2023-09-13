Іпотека в Україні — які мінімальні платежі за житло в різних регіонах

Квартири за програмою "єОселя": які мінімальні платежі в різних регіонах
В Україні з моменту запуску державної програми "єОселя" вже більш три тисячі родин оформили пільгові кредити на 4,4 млрд гривень. Експерти розповіли про суми мінімальних платежів у різних куточках країни.
Про це повідомляє Finance.today.
Скільки потрібно платити за іпотеку
Наприкінці літа програму з придбання квартир в кредит розширили на всіх українців з річною ставкою у 7%. Пільгова іпотека передбачає внесення певного відсотка вартості нерухомості на початку укладення угоди та подальші щомісячні платежі.
При цьому розмір платежів іпотеки суттєво відрізняється в різних регіонах країни, загальної вартості квартири та стану.
Зокрема, у Києві на вторинному ринку мінімально необхідно внести на початку 20% від загальної вартості квартири. За однокімнатну квартиру щомісячний платіж дорівнюватиме 16 тис. гривень. За двокімнатну — 27 тисяч гривень.
У Львові за однокімнатну квартиру щомісячний платіж становитиме 17 тис. гривень, за двокімнатну — 23 тис. гривень.
За однокімнатне житло в Одесі потрібно платити близько 10 тис. гривень на місяць, за двокімнатне — 17 тис. гривень.
У Дніпрі за однокімнатну квартиру необхідно робити щомісячний внесок у розмірі 12 тис. гривень, аза двокімнатну — 16 тис. гривень.
В Івано-Франківську за однокімнатну квартиру треба платити щомісяця 6 тисяч гривень, а за двокімнатну — 8 тис. гривень.
При цьому максимальний термін, на який можна взяти кредит у рамках державної програми "єОселя", становить 20 років. Проте у різних банках можуть умови дещо відрізнятися.
За даними Міністерства економіки, до кінця року планують видати близько 10 тисяч кредитів.
Хто і як може взяти участь у програмі
Зокрема, подавати заявки в "Дії" можна:
- ветеранам війни та членам їхніх родин;
- учасникам бойових дій, особам з інвалідністю через війну, сім'ям загиблих/померлих ветеранів війни, родинам загиблих/померлих військових;
- внутрішньо переміщеним особам;
- громадянам, які не мають власної нерухомості чи у власності є менше 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та плюс 21 кв. м на кожного члена додатково.
Для українців передбачені такі умови:
- річна ставка у гривні — 7%;
- перший внесок — від 20%;
- термін кредитування — до 20 років;
- купити квартиру можна у будинку, що будується чи якому не більше трьох років на момент укладення договору.
Раніше програма, за якою можна отримати кредит під 3% на 20 років із початковим внеском 20%, діяла тільки для чотирьох категорій:
- військових;
- медиків;
- педагогів;
- науковців.
Більше про нерухомість
Нагадаємо, в Україні до 1 вересня 2023 року громадяни мали сплатити податки на нерухомість (квартири та будинки), якщо її площа перевищує встановлені норми. Тим, кому прийшли відповідні квитанції, проте так і не розрахувалися з податком, доведеться сплатити штраф.
Також ми писали, що серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.