Штрафи в Україні — на кого чекає покарання у вересні

Порожній гаманець. Фото: google.com

В Україні до 1 вересня 2023 року громадяни мали сплатити податки на нерухомість (квартири та будинки), якщо її площа перевищує встановлені норми. Тим, кому прийшли відповідні квитанції, проте так і не розрахувалися з податком, доведеться сплатити штраф.

Про це повідомили у Державній податковій службі, пише видання Sud.

Читайте також:

Яке покарання чекає на порушників

Як пояснили фахівці Податкової служби, розміри штрафів залежать від того, як довго не сплачувався податок:

у разі затримки до 30 календарних днів розмір штрафу становить до 5% від загальної суми нарахованого податку;

якщо тривалість затримки — більш ніж 30 днів, штраф сягне 10%.

Водночас, видання зауважує, що самостійне нарахування та сплата штрафів за затримку сплати податків не передбачає Податковий кодекс. У разі, якщо людина мала обов'язок сплатити штраф, проте не отримала квитанцію, можна відкласти відповідну оплату. При цьому податок можуть нарахувати упродовж 1095 днів, тобто може з'явитися зобов'язання сплатити більше наступного року.

Податок нараховують виключно на "зайву" площу, і його розмір залежить від норми та мінімальної заробітної плати за попередній рік. Встановлені норми передбачають:

якщо 60 кв. метрів для квартири: за кожний додатковий квадратний метр слід платити податок;

якщо 120 кв. метрів для будинку: за кожний додатковий квадратний метр виникає зобов'язання платити податок;

якщо 180 кв. метрів, якщо є і будинок, і квартира: за кожний додатковий квадратний метр потрібно платити податок.

Розмір максимальної ставки податку становить до 1,5% від мінімальної зарплатні за минулий рік, яка залишається на рівні 6,7 тис. грн.

Відтак, максимальна сума податку за зайву площу становить 100,5 грн за кв. метр.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня вирішили повернути впровадження штрафів за порушення податкового законодавства. Йдеться про ведення бізнесу без касових апаратів.

Також у Верховній Раді пропонують запровадити покарання за неповагу до військових. Порушники за це повинні будуть заплатити штраф та навіть можуть потрапити до в'язниці.