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Українським бізнесменам з 1 жовтня загрожуватимуть великі штрафи: в чому причина

9 вересня 2023 17:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українським бізнесменам з 1 жовтня загрожуватимуть великі штрафи: в чому причина
Розрахунок штрафів. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні з 1 жовтня вирішили повернути впровадження штрафів за порушення податкового законодавства. Йдеться про ведення бізнесу без касових апаратів. 

Про це йдеться у законі №3219-IX.

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В чому полягає законопроєкт

В законопроєкті №8401 йдеться про те, щоб повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу. Штрафувати за невикористання РРО можуть за результатами перевірок. 

Кому загрожують штрафи

За текстом закону, Держподаткова може проводити перевірки саме на тих підприємствах, де виготовляють та  продають підакцизні товари, а саме алкоголь, тютюн та паливо. Крім того, до цього переліку входять банки, фінкомпанії та гральний бізнес.

Сума стягнення

Сума штрафу може залежати від суми, яка була проведена не через термінал, тобто "повз касу". Якщо порушення відбулося вперше, то штраф становитиме 100% вартості проданих товарів (робіт та послуг). Якщо це повториться, то штафуватимуть на 150% вартості проданих із порушеннями товарів.

Уникнути такого покарання може лише бізнес, який працює у прифронтових регіонах.

Раніше керівник Комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев теж попереджав про великі штрафи за таке порушення з 1 жовтня.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують запровадити покарання за неповагу до військових. Порушники за це повинні будуть заплатити штраф та навіть можуть потрапити до в'язниці.

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