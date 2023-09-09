Украинским бизнесменам с 1 октября грозят большие штрафы: в чем причина

Расчет штрафов. Иллюстративное фото: google.com

В Украине с 1 октября решили вернуть введение штрафов за нарушение налогового законодательства. Речь идет о ведении бизнеса без кассовых аппаратов.

Об этом говорится в законе №3219-IX.

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В чем заключается законопроект

В законопроекте №8401 говорится, чтобы вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса. Штрафовать за неиспользование РРО могут по результатам проверок.

Кому грозят штрафы

Согласно тексту закона, Госналоговая может проводить проверки именно на тех предприятиях, где производят и продают подакцизные товары, а именно алкоголь, табак и топливо. Кроме того, в этот перечень входят банки, финкомпании и игорный бизнес.

Сумма взыскания

Сумма штрафа может зависеть от суммы, которая была проведена не через терминал, то есть "мимо кассы". Если нарушение произошло впервые, то штраф составит 100% стоимости проданных товаров (работ и услуг). Если это повторится, то будут штафовать на 150% стоимости проданных с нарушениями товаров.

Избежать такого наказания может только бизнес, работающий в прифронтовых регионах.

Ранее руководитель Комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев тоже предупреждал о больших штрафах за такое нарушение с 1 октября.

Напомним, в Верховной Раде предлагают ввести наказание за неуважение к военным. Нарушители за это должны будут заплатить штраф и даже могут попасть в тюрьму.