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Украинцам в сентябре начислят новые штрафы: за что ждет наказание

13 сентября 2023 07:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — кого ждет наказание в сентябре
Пустой кошелек. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине до 1 сентября 2023 года граждане должны были уплатить налоги на недвижимость (квартиры и дома), если ее площадь превышает установленные нормы. Тем, кому пришли соответствующие квитанции, но так и не рассчитались с налогом, придется заплатить штраф.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе, пишет издание Sud.

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Как пояснили специалисты Налоговой службы, размеры штрафов зависят от того, как долго не уплачивался налог:

  • при задержке до 30 календарных дней размер штрафа составляет до 5% от общей суммы начисленного налога;
  • если продолжительность задержки — более 30 дней, штраф достигнет 10%.

В то же время, издание отмечает, что самостоятельное начисление и уплату штрафов за задержку уплаты налогов не предусматривает Налоговый кодекс. В случае, если человек обязан платить штраф, однако не получил квитанцию, можно отложить соответствующую оплату. При этом налог может быть начислен в течение 1095 дней, т.е. может появиться обязательство платить больше в следующем году.

Налог начисляют только на "лишнюю" площадь, и его размер зависит от нормы и минимальной заработной платы за предыдущий год. Установленные нормы предусматривают:

  • если 60 кв. метров для квартиры: за каждый дополнительный квадратный метр нужно платить налог;
  • если 120 кв. метров для дома: за каждый дополнительный квадратный метр возникает обязательство платить налог;
  • если 180 кв. метров, если есть и дом, и квартира: за каждый дополнительный квадратный метр нужно платить налог.

Размер максимальной ставки налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год, остающейся на уровне 6,7 тыс. грн.

Следовательно, максимальная сумма налога за лишнюю площадь составляет 100,5 грн за кв. метр.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине с 1 октября решили вернуть введение штрафов за нарушение налогового законодательства. Речь идет о ведении бизнеса без кассовых аппаратов.

Также в Верховной Раде предлагают ввести наказание за неуважение к военным. Нарушители за это должны будут заплатить штраф и даже могут попасть в тюрьму.

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