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Квартиры по программе "єОселя": какие минимальные платежи в разных регионах

13 сентября 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ипотека в Украине — какие минимальные платежи за жилье в разных регионах
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с момента запуска государственной программы "єОселя" уже более трех тысяч семей оформили льготные кредиты на 4,4 млрд гривен. Эксперты рассказали о суммах минимальных платежей в разных уголках страны.

Об этом сообщает Finance.today.

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Сколько нужно платить за ипотеку

В конце лета программу по приобретению квартир в кредит расширили на всех украинцев с годовой ставкой в 7%. Льготная ипотека предполагает внесение определенного процента стоимости недвижимости в начале заключения сделки и последующие ежемесячные платежи.

При этом размер платежей по ипотеке существенно отличается в разных регионах страны, общей стоимости квартиры и ее состояния.

В частности, в Киеве на вторичном рынке минимально необходимо внести в начале 20% общей стоимости квартиры. За однокомнатную квартиру ежемесячный платеж будет равен 16 тыс. гривен. За двухкомнатную — 27 тысяч гривен.

Во Львове за однокомнатную квартиру ежемесячный платеж будет составлять 17 тыс. гривен, за двухкомнатную — 23 тыс. гривен.

За однокомнатное жилье в Одессе нужно платить около 10 тыс. гривен в месяц, за двухкомнатное — 17 тыс. гривен.

В Днепре за однокомнатную квартиру необходимо вносить ежемесячный взнос в размере 12 тыс. гривен, а за двухкомнатную — 16 тыс. гривен.

В Ивано-Франковске за однокомнатную квартиру нужно платить ежемесячно 6 тысяч гривен, а за двухкомнатную — 8 тыс. гривен.

При этом максимальный срок, на который можно взять кредит в рамках государственной программы "єОселя", составляет 20 лет. Однако в разных банках условия могут несколько отличаться.

По данным Министерства экономики, до конца года планируется выдать около 10 тысяч кредитов.

Кто и как может принять участие в программе

В частности, подавать заявки в "Дії" можно:

  • ветеранам войны и членам их семей;
  • участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны войны, семьям погибших/умерших ветеранов войны, семьям погибших/умерших военных;
  • внутренне перемещенным лицам;
  • гражданам, не имеющим собственной недвижимости или в собственности менее 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и плюс 21 кв. м на каждого члена дополнительно.

Для украинцев предусмотрены следующие условия:

  • годовая ставка в гривне — 7%;
  • первый взнос — от 20%;
  • срок кредитования — до 20 лет;
  • купить квартиру можно в строящемся доме или которому не более трех лет на момент заключения договора.

Ранее программа, по которой можно получить кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20%, действовала только для четырех категорий:

  • военных;
  • медиков;
  • педагогов;
  • ученых.

Больше о недвижимости

Напомним, в Украине до 1 сентября 2023 года граждане должны были уплатить налоги на недвижимость (квартиры и дома), если ее площадь превышает установленные нормы. Тем, кому пришли соответствующие квитанции, но так и не рассчитались с налогом, придется заплатить штраф.

Также мы писали, что среди основных тенденций рынка жилой недвижимости в Украине можно констатировать постепенный рост спроса на жилье в новостройках вследствие активизации отложенного спроса.

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