Ипотека в Украине — какие минимальные платежи за жилье в разных регионах

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине с момента запуска государственной программы "єОселя" уже более трех тысяч семей оформили льготные кредиты на 4,4 млрд гривен. Эксперты рассказали о суммах минимальных платежей в разных уголках страны.

Об этом сообщает Finance.today.

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Сколько нужно платить за ипотеку

В конце лета программу по приобретению квартир в кредит расширили на всех украинцев с годовой ставкой в 7%. Льготная ипотека предполагает внесение определенного процента стоимости недвижимости в начале заключения сделки и последующие ежемесячные платежи.

При этом размер платежей по ипотеке существенно отличается в разных регионах страны, общей стоимости квартиры и ее состояния.

В частности, в Киеве на вторичном рынке минимально необходимо внести в начале 20% общей стоимости квартиры. За однокомнатную квартиру ежемесячный платеж будет равен 16 тыс. гривен. За двухкомнатную — 27 тысяч гривен.

Во Львове за однокомнатную квартиру ежемесячный платеж будет составлять 17 тыс. гривен, за двухкомнатную — 23 тыс. гривен.

За однокомнатное жилье в Одессе нужно платить около 10 тыс. гривен в месяц, за двухкомнатное — 17 тыс. гривен.

В Днепре за однокомнатную квартиру необходимо вносить ежемесячный взнос в размере 12 тыс. гривен, а за двухкомнатную — 16 тыс. гривен.

В Ивано-Франковске за однокомнатную квартиру нужно платить ежемесячно 6 тысяч гривен, а за двухкомнатную — 8 тыс. гривен.

При этом максимальный срок, на который можно взять кредит в рамках государственной программы "єОселя", составляет 20 лет. Однако в разных банках условия могут несколько отличаться.

По данным Министерства экономики, до конца года планируется выдать около 10 тысяч кредитов.

Кто и как может принять участие в программе

В частности, подавать заявки в "Дії" можно:

ветеранам войны и членам их семей;

участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны войны, семьям погибших/умерших ветеранов войны, семьям погибших/умерших военных;

внутренне перемещенным лицам;

гражданам, не имеющим собственной недвижимости или в собственности менее 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и плюс 21 кв. м на каждого члена дополнительно.

Для украинцев предусмотрены следующие условия:

годовая ставка в гривне — 7%;

первый взнос — от 20%;

срок кредитования — до 20 лет;

купить квартиру можно в строящемся доме или которому не более трех лет на момент заключения договора.

Ранее программа, по которой можно получить кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20%, действовала только для четырех категорий:

военных;

медиков;

педагогов;

ученых.

Больше о недвижимости

Напомним, в Украине до 1 сентября 2023 года граждане должны были уплатить налоги на недвижимость (квартиры и дома), если ее площадь превышает установленные нормы. Тем, кому пришли соответствующие квитанции, но так и не рассчитались с налогом, придется заплатить штраф.

Также мы писали, что среди основных тенденций рынка жилой недвижимости в Украине можно констатировать постепенный рост спроса на жилье в новостройках вследствие активизации отложенного спроса.