Як змінились ціни на консерви в Україні у серпні. Аналіз цін на консервовані огірки, оливки та кукурудзу

Дівчина вибирає продукти у супермаркеті. Фото: content.api.news

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні призвела до поступового підвищення вартості продовольства всередині країни. Цей процес зумовлений кількома чинниками. Насамперед, внаслідок військових дій постраждали багато сільськогосподарських підприємств та ферм, що позначилося на рівні виробництва харчових товарів. По-друге, конфлікт значно ускладнив логістику, що також спричинило підвищення цін. Крім того, в Україні продовжують зростати курс долара та ціни на бензин, що також негативно впливає на ціни в магазинах.

Новини.LIVE розповідають як змінились ціни на консерви в Україні у серпні.

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Статистика і прогнози на ціни на продукти в Україні

Не для кого не секрет, що війна дуже сильно вдарила по гаманцях українців. З початком повномасштабного війни на території України більшість жителів (54 відсотка) змушені були вдатися до серйозної економії. Про це свідчать дані опубліковані консалтинговою компанією "Кантар Україна".

Повідомляється, що українці в умовах воєнного стану та зростання цін все частіше вдаються до обмежень у споживанні. Тільки третина населення може дозволити собі придбати новий одяг, і лише кожен сьомий може дозволити собі новий телефон.

За даними дослідження, більше половини громадян України скоротили свої витрати на розваги, відпочинок, а також на заняття спортом та процедури догляду за зовнішністю. Майже половина жителів України більше не приділяє часу своїм захопленням та не оновлює гардероб.

Щоправда на продуктах харчування українці в більшості поки що не економлять. Втім, 15% опитуваних скоротили свої витрати і на купівлю продовольства. Крім того, найбільші фінансові побоювання серед українців пов'язані саме з подорожчанням продуктів. З цим згодні 64% опитуваних.

Зростання курсу долара та цін на бензин призводить до зростання витрат виробництва та реалізації товарів, що неминуче відбивається у цінах у магазинах.

Курс долара впливає на вартість імпортних товарів, які становлять значну частку українського ринку. Зростання курсу долара призводить до збільшення вартості імпортних товарів, що безпосередньо відбивається у цінах на них.

В свою чергу зростання цін на бензин впливає на вартість логістики та доставки товарів, що також призводить до зростання цін. В Україні бензин є основним видом палива для автотранспорту, яке використовується для доставки товарів від виробників до магазинів. Середні ціни на великих автозаправних станціях України продовжують зростати. Особливо виділяються за своїм подорожчанням бензини A-92 і A-95+.

За прогнозами фахівців, восени більшість товарів не дорожчатиме, але ситуація може змінитися навесні наступного року. Так, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук упевнений, що восени подорожчання продуктів не відбудеться.

"В Україні не прогнозую восени здорожчання продуктів. Здорожчати можуть лише овочі навесні. На світових ринках — здорожчання пшениці, ріпака та соняшника. Це відбудеться через те, що в багатьох країнах неврожай та порушена логістика через війну", — підкреслив він.

Як змінились ціни на консерви в Україні у серпні

Для аналізу зміни цін ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Ціни на зелений горошок

Середня ціна за 400 гр зеленого горошку у серпні складає: 48,40 грн.

Середня ціна за 400 гр зеленого горошку у липні складала: 48,10 грн.

Ціни на зелений горошок в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на зелений горошок у серпні зросли в середньому майже на 0,5-1 відсоток.

Ціни на ікру з кабачків

​Середня ціна за 500 гр ікри з кабачків у серпні складає: 57,95 грн.

Середня ціна за 500 гр ікри з кабачків у липні складала: 59,22 грн.

Ціни на ікру з кабачків. Фото: Мінфін

Ціни на ікру з кабачків у серпні вали в середньому на 2 відсотка.

Ціни на кукурудзу

​Середня ціна за 420 гр кукурудзи у серпні складає: 33,32 грн.

Середня ціна за 420 гр кукурудзи у липні складала: 33,19 грн.

Ціни на кукурудзу в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на кукурудзу у серпні майже не змінились.

Ціни на мариновані та консервовані огірки

​Середня ціна за 500 гр маринованих огірків у серпні складає: 89,18 грн.

​Середня ціна за 500 гр маринованих огірків у липні складала: 90,59 грн.

Ціни на мариновані огірки у серпні вали в середньому на 1,5 відсотка.

​Середня ціна за 920 гр консервованих огірків у серпні складає: 136,76 грн.

​Середня ціна за 920 гр консервованих огірків у липні складала: 146,67 грн.

Ціни на консервовані огірки у серпні вали в середньому на 7 відсотків.

Ціни на огірки в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на оливки

​Середня ціна за 300 гр зелених оливок Іберіка без кісточки у серпні складає: 78,60 грн.

​Середня ціна за 300 гр зелених оливок Іберіка без кісточки у липні складала: 76,62 грн.

Ціни на зелені оливки Іберіка без кісточки у серпні зросли в середньому на 2,5 відсотка.

​Середня ціна за 300 гр зелених оливок Іберіка з кісточкою у серпні складає: 81,90 грн.

​Середня ціна за 300 гр зелених оливок Іберіка з кісточкою у липні складала: 69,62 грн.

Ціни на зелені оливки Іберіка з кісточкою у серпні зросли в середньому на 17,6 відсотка.

​Середня ціна за 300 гр чорних оливок Іберіка без кісточки у серпні складає: 90,61 грн.

​Середня ціна за 300 гр чорних оливок Іберіка без кісточки у липні складала: 85,73 грн.

Ціни на чорні оливки Іберіка без кісточки у серпні зросли в середньому на 5,6 відсотка.

​Середня ціна за 300 гр чорних оливок Іберіка з кісточкою у серпні складає: 69,90 грн.

​Середня ціна за 300 гр чорних оливок Іберіка з кісточкою у липні складала: 67,33 грн.

Ціни на чорні оливки Іберіка з кісточкою у серпні зросли в середньому майже на 4 відсотка.

Ціни на оливки в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на сардини

Середня ціна за 230 гр сардин у серпні складає: 59,72 грн.

Середня ціна за 230 гр сардин у липні складала: 59,52 грн.

Ціни на сардини у серпні майже не змінились.

Ціни на сардини в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на шпроти

Середня ціна за 150 гр шпрот у серпні складає: 65,15 грн.

Середня ціна за 150 гр шпрот у липні складала: 66,06 грн.

Ціни на шпроти у серпні у середньому впали на 1,3 відсотка.



Ціни на шпроти в Україні. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів.

Також ми писали, що в українських супермаркетах у серпні поточного року почали зростати ціни на хліб та хлібопродукти. Вартість за місяць змінилась на деяку продукцію на понад 4 гривні.