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АЗС підвищили ціни на пальне: на скільки подорожчали бензин та дизель 24 серпня

24 серпня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 24 серпня — АЗС знову підвищили ціни на пальне
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 24 серпня, на українському паливному ринку середні ціни на великих автозаправних станціях продовжують зростати. Лідирують за подорожчанням бензини A-92 та A-95+.

Про це повідомляють Новини. LIVE із посиланням на портал Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 24 серпня

Згідно з даними моніторингу, у четвер в Україні підскочили середні ціни на всі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ.

Зокрема, A-95+ у середньому продають за 54,82 грн/л. За день ціна зросла на 0,13 грн. Тиждень тому коштував у середньому 54,39 грн/л.

Бензин А-95 зараз на АЗС реалізують за 52,59 грн/л. За день вартість підскочила на 0,12 грн. 17 серпня його продавали за 52,28 грн/л.

Середня вартість дизельного пального зросла до 52,09 грн/л, що більше на 0,13 грн. Тиждень тому торгувався у середньому за 51,78  грн/л.

Ціна на бензин А-92 зросла за день найбільше. Зараз коштує 50,32 грн/л, що більше на 0,33 грн. Сім днів тому коштував 49,54 грн/л.

Скраплений газ також змінився у вартості, коштує 23,71 грн/л, додавши 0,04 грн.

 

ціни на бензин
Джерело: Auto.ria

24 серпня найдорожче бензини А-95+ та А-95 продає мережа АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л. Найдешевше А-95+ на АЗС БРСМ-Нафта — 49,81 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а найвигідніше купувати на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизпальне найдорожче продають у мережі SOCAR — 55,99 грн/л, а найдешевше на АЗС "Фактор" — за 47,50 грн/л.

На популярних АЗС ціни 24 серпня такі:

 

ціни на АЗС
Джерело: Auto.ria

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Нагадаємо, раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні зростання податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

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