Цены на бензин 24 августа — АЗС снова повысили цены на топливо

Автозаправочная станция. Фото: google.com

В четверг, 24 августа, на украинском топливном рынке средние цены на крупных автозаправочных станциях продолжают расти. Лидируют по удорожанию бензины A-92 и A-95+.

Об этом сообщают Новини. LIVE со ссылкой на портал Auto.ria.

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Согласно данным мониторинга, в четверг в Украине подскочили средние цены на все виды бензинов, дизельное топливо и автомобильный газ.

В частности, A-95+ в среднем продается за 54,82 грн/л. За день цена выросла на 0,13 грн. Неделю назад в среднем продавали за 54,39 грн/л.

Бензин А-95 сейчас на АЗС реализуют по 52,59 грн/л. За день стоимость подскочила на 0,12 грн. 17 августа его продавали по 52,28 грн/л.

Средняя стоимость дизельного топлива выросла до 52,09 грн/л, что больше на 0,13 грн. Неделю назад торговался в среднем за 51,78 грн/л.

Цена на бензин А-92 выросла за день больше всего. Сейчас стоит 50,32 грн/л, что больше на 0,33 грн. Семь дней назад стоил 49,54 грн/л.

Сжиженный газ также изменился в стоимости, сейчас стоит 23,71 грн/л, прибавив 0,04 грн.

Источник: Auto.ria

24 августа дороже всего бензины А-95+ и А-95 продает сеть АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л. Дешевле всего А-95+ на АЗС БРСМ-Нафта — 49,81 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а выгоднее всего покупать на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизтопливо дороже всего продают в сети SOCAR — 55,99 грн/л, а дешевле всего на АЗС "Фактор" — за 47,50 грн/л.

На популярных АЗС цены 24 августа таковы:

Источник: Auto.ria

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Напомним, ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.