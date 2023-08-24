Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow АЗС повысили цены на топливо: на сколько подорожали бензин и дизель 24 августа arrow

АЗС повысили цены на топливо: на сколько подорожали бензин и дизель 24 августа

24 августа 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 24 августа — АЗС снова повысили цены на топливо
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 24 августа, на украинском топливном рынке средние цены на крупных автозаправочных станциях продолжают расти. Лидируют по удорожанию бензины A-92 и A-95+.

Об этом сообщают Новини. LIVE со ссылкой на портал Auto.ria.

Читайте также:

Какие цены на АЗС 24 августа

Согласно данным мониторинга, в четверг в Украине подскочили средние цены на все виды бензинов, дизельное топливо и автомобильный газ.

В частности, A-95+ в среднем продается за 54,82 грн/л. За день цена выросла на 0,13 грн. Неделю назад в среднем продавали за 54,39 грн/л.

Бензин А-95 сейчас на АЗС реализуют по 52,59 грн/л. За день стоимость подскочила на 0,12 грн. 17 августа его продавали по 52,28 грн/л.

Средняя стоимость дизельного топлива выросла до 52,09 грн/л, что больше на 0,13 грн. Неделю назад торговался в среднем за 51,78 грн/л.

Цена на бензин А-92 выросла за день больше всего. Сейчас стоит 50,32 грн/л, что больше на 0,33 грн. Семь дней назад стоил 49,54 грн/л.

Сжиженный газ также изменился в стоимости, сейчас стоит 23,71 грн/л, прибавив 0,04 грн.

 

цены на бензин
Источник: Auto.ria

24 августа дороже всего бензины А-95+ и А-95 продает сеть АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л. Дешевле всего А-95+ на АЗС БРСМ-Нафта — 49,81 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а выгоднее всего покупать на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизтопливо дороже всего продают в сети SOCAR — 55,99 грн/л, а дешевле всего на АЗС "Фактор" — за 47,50 грн/л.

На популярных АЗС цены 24 августа таковы:

 

цены на АЗС
Источник: Auto.ria

Больше о бензине

Напомним, ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 23 августа: падение самолета в РФ и взрывы в Крыму

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз