Как изменились цены на консервы в Украине в августе Анализ цен на консервированные огурцы, оливки и кукурузу

Девушка выбирает продукты в супермаркете. Фото: content.api.news

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине привела к постепенному повышению стоимости продовольствия внутри страны. Этот процесс обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, в результате военных действий пострадали многие сельскохозяйственные предприятия и фермы, что сказалось на уровне производства пищевых товаров. Во-вторых, конфликт значительно усложнил логистику, что также повлекло за собой повышение цен. Кроме того, в Украине продолжают расти курс доллара и цены на бензин, что также отрицательно сказывается на ценах в магазинах.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на консервы в Украине в августе.

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Ни для кого не секрет, что война очень сильно ударила по кошелькам украинцев. С началом полномасштабной войны на территории Украины большинство жителей (54 процента) вынуждены были прибегнуть к серьезной экономии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные консалтинговой компанией "Кантар Украина".

Сообщается, что украинцы в условиях военного положения и роста цен все чаще прибегают к ограничениям в потреблении. Только треть населения может позволить себе приобрести новую одежду, и только каждый седьмой может позволить себе новый телефон.

По данным исследования, более половины граждан Украины сократили свои расходы на развлечения, отдых, а также занятия спортом и процедуры ухода за внешностью. Почти половина жителей Украины больше не уделяет времени своим увлечениям и не обновляет гардероб.

Правда, на продуктах питания украинцы в большинстве пока не экономят. Впрочем, 15% опрашиваемых сократили свои расходы и на покупку продовольствия. Кроме того, самые большие финансовые опасения среди украинцев связаны именно с подорожанием продуктов. С этим согласны 64% опрашиваемых.

Рост курса доллара и цен на бензин приводит к росту издержек производства и реализации товаров, что неизбежно отражается в ценах в магазинах.

Курс доллара влияет на стоимость импортных товаров, составляющих значительную долю украинского рынка. Рост курса доллара приводит к увеличению стоимости импортных товаров, что непосредственно отражается в ценах на них.

В свою очередь, рост цен на бензин влияет на стоимость логистики и доставки товаров, что также приводит к росту цен. В Украине бензин является основным видом топлива для автотранспорта, используемого для доставки товаров от производителей в магазины. Средние цены на крупных автозаправочных станциях Украины продолжают расти. Особенно выделяются по своему удорожанию бензины A-92 и A-95+.

По прогнозам специалистов, осенью большинство товаров не будет дорожать, но ситуация может измениться весной следующего года. Так, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук уверен , что осенью подорожание продуктов не произойдет.

"В Украине не прогнозирую осенью подорожание продуктов. Подорожать могут только овощи весной. На мировых рынках — подорожание пшеницы, рапса и подсолнечника. Это произойдет из-за того, что во многих странах неурожай и нарушена логистика из-за войны", — подчеркнул он.

Как изменились цены на консервы в Украине в августе

Для анализа изменения цен мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Цены на зеленый горошек

Средняя цена за 400 г зеленого горошка в августе составляет: 48,40 грн.

Средняя цена за 400 г зеленого горошка в июле составляла: 48,10 грн.

Цены на зеленый горошек в Украине. Фото: Минфин

Цены на зеленый горошек в августе выросли в среднем почти на 0,5-1%.

Цены на икру из кабачков

средняя цена за 500 гр икры из кабачков в августе составляет: 57,95 грн.

Средняя цена за 500 г икры из кабачков в июле составляла: 59,22 грн.

Цены на икру из кабачков. Фото: Минфин

Цены на икру из кабачков в августе валы в среднем на 2 процента.

Цены на кукурузу

средняя цена за 420 гр кукурузы в августе составляет: 33,32 грн.

Средняя цена за 420 г кукурузы в июле составляла: 33,19 грн.

Цены на кукурузу в Украине. Фото: Минфин

Цены на кукурузу в августе почти не изменились.

Цены на маринованные и консервированные огурцы

средняя цена за 500 гр маринованных огурцов в августе составляет: 89,18 грн.

средняя цена за 500 гр маринованных огурцов в июле составляла: 90,59 грн.

Цены на маринованные огурцы в августе валы в среднем на 1,5 процента.

средняя цена за 920 гр консервированных огурцов в августе составляет: 136,76 грн.

средняя цена за 920 гр консервированных огурцов в июле составляла: 146,67 грн.

Цены на консервированные огурцы в августе валы в среднем на 7 процентов.

Цены на огурцы в Украине. Фото: Минфин

Цены на оливки

средняя цена за 300 гр зеленых оливок Иберика без косточки в августе составляет: 78,60 грн.

средняя цена за 300 гр зеленых оливок Иберика без косточки в июле составляла: 76,62 грн.

Цены на зеленые оливки Иберика без косточки в августе выросли в среднем на 2,5 процента.

средняя цена за 300 гр зеленых оливок Иберика с косточкой в ​​августе составляет: 81,90 грн.

средняя цена за 300 гр зеленых оливок Иберика с косточкой в ​​июле составляла: 69,62 грн.

Цены на зеленые оливки Иберика с косточкой в ​​августе выросли в среднем на 17,6 процента.

средняя цена за 300 гр черных оливок Иберика без косточки в августе составляет: 90,61 грн.

средняя цена за 300 гр черных оливок Иберика без косточки в июле составляла: 85,73 грн.

Цены на черные оливки Иберика без косточки в августе выросли в среднем на 5,6 процента.

средняя цена за 300 гр черных оливок Иберика с косточкой в ​​августе составляет: 69,90 грн.

средняя цена за 300 гр черных оливок Иберика с косточкой в ​​июле составляла: 67,33 грн.

Цены на черные оливки Иберика с косточкой в ​​августе выросли в среднем почти на 4%.

Цены на оливки в Украине. Фото: Минфин

Цены на сардины

Средняя цена за 230 гр сардина в августе составляет: 59,72 грн.

Средняя цена за 230 гр сардина в июле составляла: 59,52 грн.

Цены на сардины в августе почти не изменились.

Цены на сардины в Украине. Фото: Минфин

Цены на шпроты

Средняя цена за 150 гр шпрота в августе составляет: 65,15 грн.

Средняя цена за 150 гр шпрота в июле составляла: 66,06 грн.

Цены на шпроты в августе в среднем упали на 1,3%.

Цены на шпроты в Украине. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей.

Также мы писали, что в украинских супермаркетах в августе этого года начали расти цены на хлеб и хлебопродукты. Стоимость за месяц изменилась на некоторую продукцию более чем на 4 гривны.