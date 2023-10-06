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Бізнес у Facebook та Instagram: кому загрожує штраф до 85 тис. грн

6 жовтня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 85 тис. грн — кого з українців почали карати податківці
Робота за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

Про це інформує пресцентр відомства.

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Штрафи за продажі у соцмережах

У Податковій наголошують, що для здійснення усіх видів підприємницької діяльності необхідна обов’язкова умова — державна реєстрація. Вимога поширюється також на невеликі онлайн-магазини, робота яких зосереджена у соціальних мережах.

У ДПС зазначають, що деякі продавці нехтують обов’язком реєстрації, ухиляючись від сплати податків, й проводячи розрахунки через банківські картки фізосіб, що забороняється українським законодавством.

Податківці регулярно отримують відомості про факти здійснення відповідної діяльності. За всіма випадками фахівці проводять дослідження та аналіз. У разі підтвердження інформації — вживають відповідні заходи реагування, зокрема податкові перевірки.

У Державній податковій службі зауважили, що тільки за вересень цього року вдалося викрити незаконний бізнес у таких областях:

  • Івано-Франківській;
  • Хмельницькій;
  • Дніпропетровській;
  • Кіровоградській;
  • Сумській;
  • Вінницькій;
  • Чернігівській;
  • м. Києві.

Покарання за нелегальний бізнес

У ДПС нагадують, що робота без державної реєстрації загрожує:

  • накладенням штрафної санкції у сумі до 85 тис. грн;
  • конфіскацією продукції, знарядь виробництва та сировини;
  • прибутку з її продажу (за ст. 164 Адміністративного кодексу).

Більше про бізнес та штрафи

Нагадаємо, в Україні з жовтня діє оновлене законодавство щодо розміщення рекламного контенту на телебаченні, інтернеті та соціальних мережах. Зміни, які передбачають нові вимоги до реклами та покарання за їх порушення, торкнулися підприємців та блогерів.

Раніше ми писали, Міністерство юстиції України перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.

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