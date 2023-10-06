Штрафы до 85 тыс. грн — кого из украинцев начали наказывать налоговики

Бизнес в Facebook и Instagram: кому грозит штраф до 85 тыс. грн
В Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушение в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Штрафы за продажи в соцсетях
В Налоговой подчеркивают, что для осуществления всех видов предпринимательской деятельности необходимо обязательное условие — государственная регистрация. Требование также распространяется на небольшие онлайн-магазины, работа которых сосредоточена в социальных сетях.
В ГНС отмечают, что некоторые продавцы пренебрегают обязанностью регистрации, уклоняясь от уплаты налогов, и производя расчеты через банковские карты физлиц, что запрещает украинского законодательство.
Налоговики регулярно получают сведения о фактах осуществления соответствующей деятельности. По всем случаям специалисты проводят исследование и анализ. В случае подтверждения информации принимают соответствующие меры реагирования, в частности налоговые проверки.
В Государственной налоговой службе отметили, что только за сентябрь этого года удалось разоблачить незаконный бизнес в следующих областях:
- Ивано-Франковский;
- Хмельницкий;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Винницкой;
- Черниговской;
- г. Киеве.
Наказание за нелегальный бизнес
В ГНС напоминают, что работа без государственной регистрации угрожает:
- наложением штрафной санкции в сумме до 85 тыс. грн;
- конфискацией продукции, средств производства и сырья;
- прибыли с продажи (по ст. 164 Административного кодекса).
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Напомним, в Украине с октября действует обновленное законодательство о размещении рекламного контента на телевидении, интернете и социальных сетях. Изменения, предусматривающие новые требования к рекламе и наказанию за их нарушение, коснулись предпринимателей и блоггеров.
Ранее мы писали, что Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение было отсрочено до 1 декабря.