Штрафы до 85 тыс. грн — кого из украинцев начали наказывать налоговики

Работа за компьютером. Фото: Unplush

В Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушение в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Читайте также:

Штрафы за продажи в соцсетях

В Налоговой подчеркивают, что для осуществления всех видов предпринимательской деятельности необходимо обязательное условие — государственная регистрация. Требование также распространяется на небольшие онлайн-магазины, работа которых сосредоточена в социальных сетях.

В ГНС отмечают, что некоторые продавцы пренебрегают обязанностью регистрации, уклоняясь от уплаты налогов, и производя расчеты через банковские карты физлиц, что запрещает украинского законодательство.

Налоговики регулярно получают сведения о фактах осуществления соответствующей деятельности. По всем случаям специалисты проводят исследование и анализ. В случае подтверждения информации принимают соответствующие меры реагирования, в частности налоговые проверки.

В Государственной налоговой службе отметили, что только за сентябрь этого года удалось разоблачить незаконный бизнес в следующих областях:

Ивано-Франковский;

Хмельницкий;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Сумской;

Винницкой;

Черниговской;

г. Киеве.

Наказание за нелегальный бизнес

В ГНС напоминают, что работа без государственной регистрации угрожает:

наложением штрафной санкции в сумме до 85 тыс. грн;

конфискацией продукции, средств производства и сырья;

прибыли с продажи (по ст. 164 Административного кодекса).

Больше о бизнесе и штрафах

Напомним, в Украине с октября действует обновленное законодательство о размещении рекламного контента на телевидении, интернете и социальных сетях. Изменения, предусматривающие новые требования к рекламе и наказанию за их нарушение, коснулись предпринимателей и блоггеров.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение было отсрочено до 1 декабря.