Штрафи в Україні — на українців з жовтня чекає суворе покарання до 2 млн грн

Порожній гаманець. Фото: Unplush

В Україні з 2 жовтня поточного року змінилися вимоги до розміщення реклами. Так, тепер під забороною будь-яке рекламування азартних ігор, а на порушників чекатимуть штрафи.

Про це повідомила Комісія з регулювання азартних ігор й лотерей у Telegram-каналі.

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Там зазначили, що це передбачено внесеними змінами до закону "Про рекламу".

"Статтею 22-1 Закону встановлено низку вимог та обмежень щодо розповсюдження та розміщення реклами азартних ігор (у тому числі з використанням електронних комунікацій) торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими проводиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри", — йдеться у повідомленні.

Заборона поширюється на усі види пропагування рекламних ігор у такій формі та на таких майданчиках:

засоби масової інформації;

білборди та банери;

відеоматеріали.

Водночас заборона діє у разі, якщо рекламна продукція відповідає хоча б одному з критеріїв:

реклама азартних ігор містить людей, яким немає 21 року;

реклама азартних ігор натякає, що виграти дуже легко, і що участь в азартних іграх може замінити джерело доходів чи альтернативну роботу;

розміщено продукт (продакт-плейсмент) азартних ігор;

реклама організаторів азартних ігор, торгових марок та інших об'єктів права інтелектуальної власності без наявності ліцензії на здійснення певного виду діяльності у сфері азартних ігор.

Які штрафи передбачені за порушення

Для порушників у сфері азартних ігор передбачене суворе покарання у вигляді штрафних санкцій.

Так, на тих, хто не дотримуватиметься вищевказаних правил, чекатимуть великі штрафи.

З порушників стягуватимуть щонайменше 2,01 млн грн.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернуто відповідальність за порушення в розрахунках за товари та послуги. Йдеться про покарання для фізосіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.

Також ми писали, що ті, хто вважаються військовозобов'язаними, повинні попереджати ТЦК та СП про зміну свого місця проживання. Особи, які проігнорували цю вимогу, тепер можуть отримати величезний штраф. Йдеться як про ВПО, так і про інших чоловіків, які не повідомили в територіальні центри про зміну своїх персональних даних.