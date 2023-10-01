Бізнес платитиме нові розміри податків — які будуть суми

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

Розміри єдиного соціального внеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, які сплачуватимуть ФОП з 1 січня 2024 року, дещо зміняться. Уряд змінив показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких вони залежать.

Про це повідомляє Biz.ligazakon.

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Як зміняться податки для ФОП

Кабінет міністрів заклав у проєкт Державного бюджету-2024 (проєкт №10000) такі показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму:

мінімальна зарплата зросте з 6,7 тис. грн:

у січні 2024 року — до 7,1 тис. грн.

у квітні 2024 року — до 8 тис. грн.

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3028 грн.

Згідно з цими показниками, ЄСВ та ставка єдиного податку, які будуть сплачувати фізособи-підприємці з 1 січня наступного року, будуть на такому рівні:

ФОП І групи:

ЄСВ зросте до 1562 грн (22% від рівня мінімальної зарплати);

єдиний податок — до 302,80 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

ФОП ІІ групи:

ЄСВ підвищиться до 1562 грн (22% від рівня мінімалки);

єдиний податок — до 1420 грн (20% мінімальної зарплати);

ФОП ІІІ групи:

ЄСВ зросте до 1562 грн (22% рівня мінімальної зарплати);

єдиний податок — ставка 5% доходу, чи 3% доходу у разі сплати ПДВ.

Оскільки максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, то максимальний рівень ЄСВ, який сплачуватиме ФОП, становитиме з 1 січня наступного року 23,43 тис. грн (7,1 тис. х 15 х 22%).

Роботодавцям потрібно буде сплачувати за працівників, які працюють на мінімальній зарплаті з 1 січня:

ставка — 7,1 тис. грн;

ПДФО — 7,1 тис. х 18% = 1,27 тис. грн;

військовий збір — 7,1 тис. х 1,5% = 106,50 грн;

ЄСВ — 7,1 тис. х 22% = 1,56 тис. грн.

Утримання становитиме: 1 384,5 грн (ПДФО + ВЗ).

Відтак, розрахунок на одного працівника буде таким:

ставка 7,1 тис. грн (із них ПДФО (1,27 тис. грн) + військовий збір (106,5 грн)) + ЄСВ 1,56 тис. грн = 8 662 грн

Таким чином, "на руки" працівнику виплатять: 5,71 тис. грн за місяць, адже ПДФО і військовий збір утримуються з його ставки, а роботодавець вносить єдиний соціальний внесок.

Штрафи для українців з 1 жовтня

В Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернуто відповідальність за порушення в розрахунках за товари та послуги. Йдеться про покарання для фізосіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.

Розміри штрафів для ФОП — платників єдиного податку становитимуть 25-50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт та послуг).

Норми не поширяться на тих, хто реалізує:

підакцизні товари;

технічно складні побутові товари з гарантійним ремонтом;

лікарські засоби, вироби медпризначення;

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій.

Також ми писали, що Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.