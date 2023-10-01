Бизнес будет платить новые размеры налогов — какие будут суммы

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

Размеры единого социального взноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые будут уплачивать ФЛП с 1 января 2024 года, несколько изменятся. Правительство изменило показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума, от которых они зависят.

Об этом сообщает Biz.ligazakon.

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Как изменятся налоги для ФЛП

Кабинет министров заложил в проект Государственного бюджета-2024 (проект №10000) следующие показатели минимальной заработной платы и прожиточного минимума:

минимальная зарплата вырастет с 6,7 тыс. грн:

в январе 2024 года — до 7,1 тыс. грн.

в апреле 2024 года — до 8 тыс. грн.

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3028 грн.

Согласно этим показателям, ЕСВ и ставка единого налога, которые будут уплачивать физлица-предприниматели с 1 января следующего года, будут на таком уровне:

ФЛП I группы:

ЕСВ вырастет до 1562 грн (22% от уровня минимальной зарплаты);

единый налог — до 302,80 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

ФЛП II группы:

ЕСВ повысится до 1562 грн (22% от уровня минималки);

единый налог — до 1420 грн (20% минимальной зарплаты);

ФЛП III группы:

ЕСВ вырастет до 1562 грн (22% уровня минимальной зарплаты);

единый налог — ставка 5% дохода, или 3% дохода при уплате НДС.

Поскольку максимальная база начисления ЕСВ равняется 15 размерам минимальной зарплаты, то максимальный уровень ЕСВ, который будет платить ФЛП, составит с 1 января следующего года 23,43 тыс. грн (7,1 тыс. х 15 х 22%).

Работодателям нужно будет платить за работников, работающих на минимальной зарплате с 1 января:

ставка — 7,1 тыс. грн;

НДФЛ — 7,1 тыс. х 18% = 1,27 тыс. грн;

военный сбор — 7,1 тыс. х 1,5% = 106,50 грн;

ЕСВ — 7,1 тыс. х 22% = 1,56 тыс. грн.

Удержание будет составлять: 1384,5 грн (НДФЛ + ВС).

Следовательно, расчет на одного работника будет следующим:

ставка 7,1 тыс. грн (из них НДФЛ (1,27 тыс. грн) + военный сбор (106,5 грн)) + ЕСВ 1,56 тыс. грн = 8662 грн

Таким образом, "на руки" работнику выплатят: 5,71 тыс. грн в месяц, ведь НДФЛ и военный сбор удерживаются по его ставке, а работодатель вносит единый социальный взнос.

Штрафы для украинцев с 1 октября

В Украине в связи с принятием закона № 3219-ІХ возвращена ответственность за нарушения в расчетах за товары и услуги. Речь идет о наказании для физлиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.

Размеры штрафов для ФЛП — плательщиков единого налога составят 25-50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ и услуг).

Нормы не распространятся на реализующих:

подакцизные товары;

технически сложные товары с гарантийным ремонтом;

лекарственные средства, изделия медназначения;

ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, камней, драгоценных и полудрагоценных камней.

Что еще стоит знать

Напомним, за время действия закона о необходимости использования ФЛПами кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий.

Также мы писали, что Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.