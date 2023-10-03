Штрафы в Украине — украинцев с октября ждет суровое наказание до 2 млн грн

Штрафы до 2 млн грн: за что собираются наказывать украинцев с октября
В Украине со 2 октября текущего года изменились требования к размещению рекламы. Так, теперь под запретом любое рекламирование азартных игр, а нарушителей будут ждать штрафы.
Об этом сообщила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в Telegram-канале.
Штрафы за рекламу в Украине
Там отметили, что это предусмотрено внесенными изменениями в закон "О рекламе".
"Статьей 22-1 Закона установлен ряд требований и ограничений по распространению и размещению рекламы азартных игр (в том числе с использованием электронных коммуникаций) торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми проводится деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми ведутся азартные игры", — говорится в сообщении.
Запрет распространяется на все виды пропаганды рекламных игр в такой форме и на следующих площадках:
- средства массовой информации;
- биллборды и баннеры;
- видеоматериалы.
В то же время, запрет действует в случае, если рекламная продукция соответствует хотя бы одному из критериев:
- реклама азартных игр содержит людей, которым нет 21 года;
- реклама азартных игр намекает, что выиграть очень легко и что участие в азартных играх может заменить источник доходов или альтернативную работу;
- размещен продукт (продакт-плейсмент) азартных игр;
- реклама организаторов азартных игр, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности без лицензии на осуществление определенного вида деятельности в сфере азартных игр.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение
Для нарушителей в сфере азартных игр предусмотрено суровое наказание в виде штрафных санкций.
Так, тех, кто не будет соблюдать вышеуказанные правила, будут ждать большие штрафы.
С нарушителей будут взимать не менее 2,01 млн грн.
Больше о штрафах
Напомним, в Украине в связи с принятием закона № 3219-ІХ возвращена ответственность за нарушение в расчетах за товары и услуги. Речь идет о наказании для физлиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.
Также мы писали, что считающиеся военнообязанными должны предупреждать ТЦК и СП об изменении своего места жительства. Лица, проигнорировавшие это требование, теперь могут получить огромный штраф. Речь идет как об ВПЛ, так и о других мужчинах, которые не сообщили в территориальные центры об изменении своих персональных данных.