Штрафи в Україні — підприємців та блогерів чекають штрафи за рекламу

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

В Україні з жовтня діє оновлене законодавство щодо розміщення рекламного контенту на телебаченні, інтернеті та соціальних мережах. Зміни, які передбачають нові вимоги до реклами та покарання за їх порушення, торкнулися підприємців та блогерів.

Про це розповідає видання Pro Гроші.

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Що змінилося у рекламній сфері

Йдеться про нові норми закону "Про рекламу" та інших українських законів України, які привели у відповідність до вимог Європейського Союзу (ЄС).

Закон вказує, що саме можна вважати рекламою та які є критерії. Ролики чи пости у соцмережах підпадатимуть під дію закону, якщо:

рекламні продукти доступні в Україні;

рекламодавці мають офіси в Україні;

просування реклами відбувається українською мовою.

Рекламою тепер вважається "інформація про особу, ідею чи товар, розповсюджена за грошову та іншу винагороду чи з метою самореклами, і призначена для формування чи підтримки у прямий/непрямий спосіб обізнаності українських споживачів".

Позначення реклами в інтернеті та покарання

За законом, тепер блогери на YouTube, Facebook, Instagram, інших соцмереж повинні позначати свої публікації та відео як рекламні та сповіщати користувачів про партнерство. Просування товарів та послуг допускається не лише за фінансову винагороду, а й інші види плати (у вигляді знижки чи обміну).

З огляду на це, різні розпаковки товарів, огляди та рекомендації від блогерів вважаються прямою рекламою, яку потрібно маркувати, інакше чекатиме штраф у розмірі пʼятикратної вартості реклами. У разі неможливості встановлення суми, блогери платитимуть суму до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто 5,1 тис. грн).

Заборона реклами азартних ігор

Також під повну заборону потрапило рекламування азартних ігор на всіх майданчиках, якщо підпадає під критерії:

присутні особи, яким немає 21 року;

реклама схиляє до думки, що виграти легко, і це може замінити повноцінну роботу;

у продуктах розміщується продакт-плейсмент;

рекламується: організатори, бренди, інші об'єкти права інтелектуальної власності без наявності ліцензії.

За порушення передбачені штрафи у розмірі 2,01 млн грн.

Покарання за рекламний спам

Також закон передбачає, що всі рекламні повідомлення, які надходять на електронну пошту, у месенджери, чат-боти, сайти, соцмережі, масові дзвінки без письмової згоди з користувачем — вважаються спамом.

Для захисту прав споживачів таку рекламу заборонили. За спам передбачене покарання у 3 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів українців (51 тис. грн).

Більше про штрафи

Нагадаємо, Міністерство юстиції України перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.

Раніше ми писали, що у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернуто відповідальність за порушення в розрахунках за товари та послуги. Йдеться про покарання для фізосіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.