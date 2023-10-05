Штрафы в Украине — предпринимателей и блогеров ждут штрафы за рекламу

Человек за компьютером. Фото: Unplush

В Украине с октября действует обновленное законодательство о размещении рекламного контента на телевидении, интернете и социальных сетях. Изменения, предусматривающие новые требования к рекламе и наказания за их нарушение, коснулись предпринимателей и блогеров.

Об этом рассказывает издание Pro Гроші.

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Речь идет о новых нормах закона "О рекламе" и других украинских законах Украины, которые привели в соответствие с требованиями Европейского Союза (ЕС).

Закон указывает, что именно можно считать рекламой и какие критерии. Ролики или посты в соцсетях будут подпадать под действие закона, если:

рекламные продукты доступны в Украине;

рекламодатели имеют офисы в Украине;

продвижение рекламы происходит на украинском языке.

Рекламой теперь считается "информация о личности, идее или товаре, распространенная за денежное и другое вознаграждение или с целью саморекламы, и предназначенная для формирования или поддержки прямым/непрямым способом осведомленности украинских потребителей".

Обозначение рекламы в интернете и наказание

По закону теперь блогеры на YouTube, Facebook, Instagram, других соцсетях должны обозначать свои публикации и видео как рекламные и извещать пользователей о партнерстве. Продвижение товара и услуг допускается не только за финансовое вознаграждение, но и за другие виды платы (в виде скидки или обмена).

Учитывая это, разные распаковки товаров, обзоры и рекомендации от блогеров считаются прямой рекламой, которую нужно маркировать, иначе будет ждать штраф в размере пятикратной стоимости рекламы. В случае невозможности установления суммы, блогеры будут платить сумму до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (т.е. 5,1 тыс. грн).

Запрет рекламы азартных игр

Также под полный запрет попало рекламирование азартных игр на всех площадках, если соответствует критериям:

присутствуют лица, которым нет 21 года;

реклама склоняет к мнению, что выиграть легко, и это может заменить полноценную работу;

в продуктах размещается продакт-плейсмент;

рекламируется: организаторы, бренды, другие объекты права интеллектуальной собственности без лицензии.

За нарушение предусмотрены штрафы в размере 2,01 млн. грн.

Наказание за рекламный спам

Также закон предусматривает, что все поступающие на электронную почту рекламные сообщения в мессенджеры, чат-боты, сайты, соцсети, массовые звонки без письменного согласия с пользователем — считаются спамом.

Для защиты прав потребителей подобную рекламу запретили. За спам предусмотрено наказание в 3 тысячи необлагаемых минимумов доходов украинцев (51 тыс. грн).

Больше о штрафах

Напомним, Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение было отсрочено до 1 декабря.

Ранее мы писали, что в связи с принятием закона № 3219-ІХ возвращена ответственность за нарушение в расчетах за товары и услуги. Речь идет о наказании для физлиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.