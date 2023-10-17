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Аліменти з військовослужбовців: чи стягують кошти з "бойових" виплат

17 жовтня 2023 07:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Аліменти в Україні — як стягують кошти з військовослужбовців
Гривневі купюри. Фото: biz.today
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні вимога сплати аліментів поширюється на військовослужбовців. При цьому за оновленим законодавством, розраховують суму коштів не лише із заробітної плати. 

Про це розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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З яких виплат стягують аліменти

За словами юристки, аліменти на дітей мають бути сплачені навіть у разі відсутності доходу у людини, адже уникнення необхідності сплати заборонене законодавством. Закон встановлює обов'язок батьків утримувати дітей.

Минулого року в Україні оновили законодавство у частині щодо визначення розміру аліментів, які мають платити військові. Якщо раніше у розрахунках фігурувала тільки зарплата, то з 11.11.2022 року — усі грошові виплати. Це залежить від рішення суду, який ухвалює відповідне рішення.

Якщо суд встановив стягнути аліменти у розмірі одна четверта частина від усієї суми доходів та заробітку, то, наприклад, зі 130 тисяч гривень, вираховуються обов’язкові платежі у вигляді податків й зборів, а потім відраховують аліменти, сума яких становитиме близько 30 тисяч гривень, пояснила спеціаліст.

Якщо дітей кілька, то суму аліментів пропорційно розподіляють між ними усіма. Якщо є борг, то відбувається стягнення у 50% загального доходу. Йдеться про максимальну суму, адже за законом, після сплати аліментів у боржника повинно залишитися щонайменше половини загального місячного доходу.

У разі несплати аліментів передбачена цивільна, адміністративна та навіть  кримінальна відповідальність. Як приклад, порушникові можуть заборонити керувати транспортом та користуватися зброєю. Якщо заборгованість перевищує шість місяців, то можуть заборонити виїзд за межі країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.

Також ми писали, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

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