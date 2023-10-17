Алименты в Украине — как взимают средства с военнослужащих

Гривневые купюры. Фото: biz.today

В Украине требование оплаты алиментов распространяется на военнослужащих. При этом по обновленному законодательству, рассчитывают сумму средств не только из заработной платы.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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По словам юристки, алименты на детей должны быть уплачены даже в случае отсутствия дохода у человека, ведь избежание необходимости уплаты запрещено законодательством. Закон устанавливает обязанность родителей содержать детей.

В прошлом году в Украине обновили законодательство в части определения размера алиментов, которые должны платить военные. Если раньше в расчетах фигурировала только зарплата, то с 11.11.2022 года — все денежные выплаты. Это зависит от решения суда, принимающего соответствующее решение.

Если суд установил взыскать алименты в размере одна четвертая часть всей суммы доходов и заработка, то, например, со 130 тысяч гривен, высчитываются обязательные платежи в виде налогов и сборов, а затем отчисляют алименты, сумма которых составит около 30 тысяч гривен, объяснила специалист.

Если детей несколько, то сумма алиментов пропорционально распределяется между ними всеми. Если есть долг, то происходит взыскание в 50% от общего дохода. Речь идет о максимальной сумме, ведь по закону после уплаты алиментов у должника должно остаться не менее половины общего месячного дохода.

В случае неуплаты алиментов предусмотрена гражданская, административная и даже уголовная ответственность. В качестве примера нарушителю могут запретить управлять транспортом и пользоваться оружием. Если задолженность превышает шесть месяцев, они могут запретить выезд за пределы страны.

Что еще стоит знать

Напомним, отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

Также мы писали, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.