Пільги та соцвиплати в Україні — систему соціального захисту реформують

Голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович. Фото: google.com

Український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

Про такі наміри розповіла глава Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, пише "Інтерфакс-Україна".

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Оновлення системи пільг та соцвиплат

Як зазначила очільниця відомства, після процесу переформатування у цій сфері з'явиться новий Соціальний кодекс, будуть оновлені пільги та соцвиплати.

"Зараз ми пишемо новий Соціальний кодекс, і в рамках глобального переформатування пільг їх переглядатимемо і уніфікуватимемо", — зазначила вона.

Коментуючи свою попередню заяву ЗМІ про те, що в країні потрібно "зламати все, що є сьогодні соціальним", наголосила, що йшлося не про скасування допомоги тим, хто її потребує, а про оновлення самої системи.

"Мала на увазі, що вся система соціальної підтримки сьогодні нам, на жаль, дісталася у спадок від Радянського Союзу з радянських часів. Дуже довгий проміжок часу будувалася за наративом, коли у дуже багатьох людей заохочувалися патерналістські настрої: "Давайте ми вам дамо якусь-небудь невелику виплату і забудемо про вас". Але ж так не працює", — уточнила міністр.

Через це держава має "величезну армію" одержувачів соціальної допомоги, а бюджет соцполітики є найбільшим, тому в якийсь момент ситуація може дійти до межі.

За гроші 13 млн платників податків нині здійснюють виплати для:

11 млн пенсіонерів;

3 млн людей з інвалідністю;

60 тис. дітей сиріт;

близько 3 млн домогосподарств, яким належать субсидії.

"Ось уявіть собі, що на одну працюючу людину припадає кілька утриманців, і кожен із них має отримувати адекватну допомогу. Тому якщо ми говоримо про підтримку в тисячу гривень, вона ж ні про що. Це має бути хоча б 5 тис. грн. Можемо ми стільки заплатити? А скільки тоді потрібно нам податків з кожного збирати?", — наголосила Жолнович, додавши, що саме ці проблеми і вирішить майбутня реформа сфери соцполітики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за доставку та розподіл газу можна платити менше. Для цього можна скористатися пільгою, що надається, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.